Rambaldi eliminato. Giorgia, Luca e Maddaloni al televoto. E Jeremias e Soleil passano la notte insieme

L’eliminato della quinta puntata dell’Isola dei Famosi è Yuri Rambaldi, Kaspar Capparoni è il primo abitante dell’Isola che non c’è, mentre al televoto finiscono Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni. Entra Adriadna Romero. L’Isola dei Famosi si anima rispetto alle prime volte per diventare un’accozzaglia di parole e prove senza alcun filo logico. Stefano Bettarini segna una tripletta di figurette: dopo il GFVip e Temptation Island Vip, si fa beccare mentre bara e tarocca la macchina del riso (nessuna punizione, nda), Alessia Marcuzzi storpia l’italiano peggio di Ron Moss da Barbara D’Urso e sembra non conoscere la scaletta, Paolo Brosio cita in maniera irrispettosa “Mani Pulite” (“Non siamo al processo Cusani-Enimont”) e pure l’ultimo dei fratelli Rodriguez, Jeremias, si innamora in un reality. Guarda caso di Soleil Sorge. Dubbi sul televoto, sulla prova leader vinta da Soleil e sulla seconda immunità consecutiva (ma con diritto di voto e di prova per diventare capo pirata). Altro che pongo regolamento, qui le regole si fanno ad personam.

Chiambretti ringrazia

Alessia Marcuzzi annuncia un “mercoledì da leoni” dimenticandosi di aggiungere “nelle intenzioni”. La conduzione è sempre troppo morbida, addirittura materna e non si sposa con il cinismo e il trash tipico di un reality show. Dice subito che Alda D’Eusanio non c’è: “Non poteva essere qua di mercoledì”, ma non nomina Chiambretti e “Cr4 La Repubblica delle donne”. Intanto su Rete4 Piero Chiambretti ringrazia la D’Eusanio per la presenza e quella: “Sono sua Piero, non potevo non esserci”.

I sospetti su Kaspar Capparoni e Yuri Rambaldi

Alessia Marcuzzi si infila in un discorsetto pasticciato e incomprensibile sulla forza e sulla lealtà ricordando che “l’isola che non è un villaggio vacanze”. Domanda a Yuri, Sarah e Kaspar, in nomination e a televoto aperto, se hanno davvero voglia di proseguire nell’avventura. Ha nel mirino Yuri che non ammette di volersi ritirare danneggiando i compagni desiderosi di giocarsela. “Tra una settimana non voglio trovarmi nella stessa condizione di te che ti lamenti” avverte la Marcuzzi. Lo spogliarellista si arrampica ovunque, pure sul tubo della lap dance se ci fosse, alla fine dice che vuole restare, ma confida nel pubblico a casa “che capisca quanto sono deperito”. La premessa è strana perché, secondo i sondaggi, Yuri è eliminato e non ci sarebbe bisogno di tale filippica. E infatti c’è il colpo di scena.

B.B. ovvero baro Bettarini

Si parla per un’ora della macchina del riso manomessa da Stefano Bettarini per fare i 1000 giri in meno tempo. Il “processo” dura a lungo, l’ex calciatore, prima paonazzo in viso, poi color ruggine, urla: “Mi assumo tutta la colpa, c’era gente con la pressione bassa e ho abbassato la levetta. Mi è stato detto di fare 1000 giri ma non come. L’ho fatto io per tutti. Ma ricordo a Marco che quando io ero a casa l’ha fatto anche lui”, Maddaloni, che era stato molto severo nel giudicare i compagni, si infuria e sfida il gruppo a dire che ha imbrogliato. Bettarini tira in ballo le sorelle Mihajlovic: “Avete detto che l’ha fatto anche lui”, ma quelle prima sembrano confermare, poi negano: “Marco e Ghezzal avevano scoperto il meccanismo, si sono abbassati ma non so se l’hanno fatto”. E’ Marina La Rosa a scagionare Marco: “Me l’aveva fatto vedere però mi ha anche detto non lo faccio perché non è giusto”. Il sergente di ferro Kaspar Capparoni ammette: “Siamo tutti complici, io ho toccato la leva due tre volte”. Bettarini, capace di infilare la terza figura barbina in tre reality a cui ha partecipato (i tradimenti alla moglie Simona Ventura al GFVip e l’atteggiamento da Sossio di Viareggio a Temptation Island sotto gli occhi della lacrimosa fidanzata Nicoletta), ha gli occhi lucidi e attacca Maddaloni: “Fa il pretino e vado in bestia quando uno fa il pretino. Cita Scampia, fa la parte quando la settimana prima volavate con la ruota, come è possibile? E poi dì come hai vinto la prova leader l’altra volta. E voi due Ghezzal e Aaron non parlate vero?”. Bettarini fa peggio che con la ruota: insinua scorrettezze e furbizie da parte di Maddaloni. Alba Parietti fa notare che se davvero il judoka ha sabotato a sua volta la ruota è più grave degli altri perché ha gridato allo scandalo. Ma non ci sono immagini (sai che novità l’assenza di filmati inopportuni, nda). La tenera Marcuzzi gli chiede di essere esplicito: “Stefano dì cosa stavi insinuando” e quello: “No. Dovevo mandare un segnale e chi dovevo coglierlo lo ha colto” e la conduttrice ricorda a Bettarini che si tratta di un reality (un paradosso considerando che è stato suo inviato): “E’ un reality, SE PUNTI IL DITO E GETTI LA MANO NON VA BENE”, “lui è il primo che non può puntare il dito perché è colpevole. No, non tradisco una confessione”. E’ come se lo avesse fatto. La Marcuzzi getta la spugna. O la mano come dice lei.

Kaspar Capparoni eliminato, anzi va sull’Isola che non c’è

Alessia Marcuzzi chiama in disparte Kaspar Capparoni che ammette: “Sono costernato”. Vede il filmato dei figli, sembra singhiozzare, ma in realtà non versa un gocciolino di lacrima: “Sono amareggiato per quello che si è visto, non fa parte del mio modo di vedere la vita”. Il momento ad alto tasso di sentimentalismo diventa una barzelletta perché in sottofondo di sentono nitide le urla dei naufraghi che si azzuffano ancora per la ruota del riso. La Marcuzzi scivola di nuovo sul dizionario: “I giochi sono finiti” (sarebbe chiusi, nda) e comunica che Kaspar Capparoni è eliminato con il 40% dei voti. Tuttavia, una coincidenza fortunata vuole che venga introdotta l’Isola che non c’è o ultima spiaggia e ovviamente Capparoni accetta: ogni settimana si giocherà il posto con il nuovo eliminato. Una vera e propria sorpresa visto che Yuri era il più votato e toccava a lui naufragare da solo (gli autori però sapevano che non avrebbe accettato, nda). Il pilotaggio però non è finito.

Paolo Brosio e la “ca**ta pazzesca”

Dopo l’eliminazione di Capparoni, Paolo Brosio fa un’arringa isterica: “Anche se non siamo stati leali, non siamo al processo Cusani. Mi sembra di essere tornato al ’92 con Emilio Fede fuori al Tribunale di Milano. Non siamo sul banco degli imputati, è stata tirata una croce addosso a Stefano, lo conosco da anni ed è una brava persona. Se è la produzione che sbaglia la prendiamo in quel posto, se siamo noi finiamo a processo. Qualcuno qui doveva avere le medicine subito e le ha avute dopo 10 giorni”, Alvin lo richiama: “Stai dicendo cose fuori luogo, è una questione di lealtà”, “Zitto Alvin non usare la penna rossa. Fammi finire, tu fai l’inviato e io il naufrago e fammi naufragare. Questa ruota è una ca**ta pazzesca e ogni tanto pulite la latrina!”. La Marcuzzi è esterrefatta davanti all’ottusità dei naufraghi, ma dà il via all’ennesima anomalia. Dopo aver discusso per un’ora annuncia: “Non c’è alcun provvedimento disciplinare. Ne abbiamo solo parlato”. Tanto rumore per nulla.

Jeremias Rodriguez e Soleil, una coppia simpaticissima

E’ un dato di fatto che i fratelli Rodriguez si innamorano nei reality. Belen flirtò con Rubicondi e ha trovato marito ad Amici, Cecilia si è presa Ignazio al GFVip e Jeremias ha incontrato Soleil a Playa Uva. La movida milanese può stare tranquilla: li abbiamo accasati. Con l’eleganza che lo contraddistingue, Jeremias ammette: “Abbiamo fatto il viaggio insieme e l’ho toccata dappertutto. Un mese fa circa le avevo scritto, ci stavo a provà. Cosa è successo? Si dice il peccato non il peccatore”, ma la Marcuzzzi osserva che il proverbio è citato male: “Qui è il contrario”. Il fratello di Belen non si fa problemi: “Se mi piace? Perché non si vede? Le ho fatto capire subito che mi piace. Sono mui caliente, mui caliente. Mi piaceva già fuori e qui si è INGIGANTATA la cosa, ma non mettiamo etichette, storie”. Per i meno attenti ricordiamo che Sorge tradì Luca Onestini con l’altro tronista Marco Cartasegna mentre era al GFVip e Jeremias e Cecilia accusarono Onestini di essersi fatto lasciare apposta per suscitare pena nel pubblico. Insomma chi si somiglia si piglia.

Il ciclone Soleil Sorge

Soleil Sorge si è abbattuta come un ciclone sull’Isola: c**o all’aria ha ringalluzzito Riccardo Fogli, ha limonato Jeremias e ha mandato in tilt Giorgia Venturini e Luca Vismara. Entrambi l’accusano di non essere spontanea, ma calcolatrice e vogliosa di mettersi in mostra. Stessa accusa che lei muove a loro. L’amica della Minetti se l’è presa a morte per non essere stata riconosciuta: “Non doveva entrare a gamba tesa, l’ho vista finta nei miei confronti, ha detto che non si ricordava di avermi conosciuto un mese fa”. Soleil ha un’aria dispettosa assai e l’aurea tipica di “io ce l’ho d’oro e voi di linoleum”, ma è quello che ci vuole per un reality. Sorride beffarda, alza gli occhi al cielo e dice: “Ci sta che qualcuno possa soffrire la mia energia. Io sono una che dà tutto subito. Ci sta che Giorgia mi dica fly down perché non mi sono ricordata di lei a casa del mio amico Giacomo”, “No, è il mio amico Giacomo (il chirurgo Urtis e c'è anche il video sui social, nda)” ribatte la Venturini e Soleil: “Conosco tante persone e non mi interrompere mi dà fastidio, scusami signora Giorgia se non ti ho riconosciuto qui con i capelli tirati sulla testa”. In pratica le ha detto che senza trucco e parrucco è diversa. Alba Parietti fa l’intervento che vale la serata: “Altro che gatta morta, qui è topa viva. Bella viva!”

La catena di salvataggio in stile GF

La Marcuzzi avvia una catena di salvataggio e gli ultimi tre sono Yuri Rambaldi, Stefano Bettarini (scaricato dai naufraghi) e Giorgia Venturini. Televoto flash e finalmente ci liberiamo di Yuri con il 49% dei voti. A questo punto sembrerebbe che la prima eliminazione sia stata aggiustata per mandare Kaspar a fare il primo Robinson Crusoe e la seconda abbia ristabilito le cose. Tanto è vero che Yuri raggiunge l’attore ma si rifiuta di restare sulla spiaggia. Saltella, fresco e ingenuo, che il pubblico ha deciso e se ne va in albergo a mangiare. Da notare che la Marcuzzi non conosceva il meccanismo: “Allora apro il televoto flash? Ah no?! Yuri deve restare una settimana con Kaspar e poi si decide chi resta? Uhh che maledizione per Kaspar”. Ecco, magari leggere l’ordine di bordo può aiutare a comandare meglio.

Lo sfregio di Soleil e l’ingresso di Adriadna Romero

Per accedere alla prova leader, tutti si devono sfidare in un altro gioco. Gli isolani sono provati dalla fame tranne Jeremias e Soleil arrivati da tre giorni. Ovviamente vince per distacco l’ex corteggiatrice che sculetta con aria indisponente davanti alle altre naufraghe impantanate nella sabbia. La disparità di trattamento è evidente: Jeremias e Soleil sono immuni dalla nomination per la seconda volta consecutiva (il privilegio sale così a 10 giorni) però possono partecipare alla prova leader nonostante abbiano più energie degli altri e hanno diritto di nomination. Al gioco del fuoco vince Soleil che diventa pirata capo e con la sua delicata boria percula tutti: “Era piacevole, più o meno come una sauna, vi consiglio di provarla”. Peccato che dalle immagini si veda chiaramente che la lingua di fuoco di Aaron era molto alta già a 30”, mentre la sua era ancora bassa a 1’ e 10”. Quando gli autori capiranno che i favoritismi danneggiano questo tipo di programmi sarà sempre troppo tardi. Alessia Marcuzzi introduce la nuova concorrente ripetendo fino allo sfinimento quanto è bella: “Ecco Adriadna Romero”. Ha fatto Pechino Express con Marco Maddaloni.

Alessia, il panino e le nomination

E’ talmente tutto rutilante, ricco di colpi di scena, che la Marcuzzi durante la pubblicità mangia “un paninozzo con il prosciutto cotto” e al rientro dal nero ha ancora la bocca piena. Ha fame e così sbaglia di nuovo: “Per le nomination palesi c’è il sistema dei coltelli” e Alvin: “No, devono pescare i dobloni”. Scatta un battibecco furioso tra Bettarini e le sorelle Mihajlovic. Le ragazze lo nominano per il tono usato nei loro confronti in un fuori onda: “Sei superficiale, puoi dire tutto quello che vuoi ma con educazione. Chi sei te?” e quello inviperito: “Uso gli stessi toni con o senza telecamera. Virginia lanci il sasso e nascondi la mano, non hai detto la verità. Ma chi sei te? Chi sei te? Ma và”. Anche Marina lo rimprovera: “Un uomo di 50 anni che si rivolge così a una ragazzina di 20 anni non è accettabile”. A noi pare di vedere Sinisa Mihajlovic piombare in Honduras con la velocità di Speedy Gonzales per mangiarsi vivo il Betta. Partono le nomination e Maddaloni invece di scegliere Bettarini fa inaspettatamente il nome di Luca Vismara, al contrario il calciatore lo nomina perché “non è stato sincero”. Marina La Rosa sceglie Giorgia perché “ha un atteggiamento molto aristocratico ma con cadute di stile, dice cose molto scontrose e spigolose”. Il leader Soleil affonda: “Avrei nominato la caduta di stile della signora Giorgia, ma è stata già scelta dal gruppo e quindi faccio il nome di Luca Vismara”. Al televoto vanno Giorgia, Luca e incredibilmente non Bettarini, ma Marco Maddaloni. Soleil e Jeremias invece andranno su Isla Bonita a consumare il loro grande amore.