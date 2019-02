Don Backy attacca Al Bano: "Non era nel Clan Celentano"

Don Backy contro Al Bano: “Ci mostri le foto di quando era nel clan Celentano”. La “frecciatina” arriva in diretta su Rai1 dove il famoso cantante (autore di successi intramontabili come “Pregherò” e “L’immensità”) è ospite del fortunato programma “Storie italiane”, che sta cavalcando ascolti altissimi intorno al 20% di share ogni giorno. Don Backy commenta Sanremo e, tra i denti, spara la bomba sulla presenza del Leone di Cellino (negli anni Settanta) nella scuderia di Celentano. Sarà vero? Cosa risponderà Al Bano? A stretto giro di posta potrebbe arrivare la risposta. Diversi mesi fa, Don Backy non aveva apprezzato l’interpretazione di “Pregheró’” cantata all’Ariston da Al Bano. C’è una vecchia acredine tra loro?