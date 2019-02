Moda e gastronomia, Valeria Marini protagonista a "SanremON"

Grande successo di "SanremON" giunta alla XV edizione e andata in scena al "Victor Morgana Bay "di Sanremo per il 15° anno consecutivo. SanremON, organizzato da Acs Meeting del Mare dal presidente Gino Foglia che ha tra i patrocini quello della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Calabria, del Comune di Sanremo e del Comune di Crotone.

Una serata di grande qualità anche dal punto di vista della gastronomia, grazie alle prelibatezze di Facino, specialità gastronomiche, e le verdi Praterie gruppo Marrelli. Quest’anno una passerella ambita di ospiti intervenuti, da Valeria Marini a Luxuria e Nadia Bengala.

Tra i premiati di SanremON spicca Valeria Marini premiata da Cristian Raggi designer dei punti di luce della stessa Marini che ha presentato la nuova collezione di lampade "Baci Stellari"; il giornalista Mario Luzzato Fegis premiato dall'assessore allo Sport e Turismo Regione Liguria Gianni Berrino; l’imprenditore della gastronomia Franco Facino premiato da Nadia Bengala, Miss Italia del 1988; Klodiana Kuka di Integra Onlus, premiata dal Regista della Vita in Diretta Luigino Rizza.

Tra gli ospiti, Miss Matera 2019 Manuela Testa, la fotografa internazionale Eleonora Drak, Gaetano Gaudiero che ha presentato il calendario "All around the world", la squadra de La Vita in Diretta con il giornalista Massimo proietto, Marco Marcelli regista, Floriana Riglianese, Walter Lagorio, lo speaker Andrea Biandrino, Vera Atyuschkina, ex velina di Striscia la Notizia, Chiara Tedeschi performer di danza del evntre con Ali di Iside luminose, e il regista Marco Marcelli che da poco ha presentato il suo film "Adesso preferisco vivere" al cinema Barberini di Roma.

Tra gli amici di Sanremo l'onorevole Franco Donato, Claudio Donato Presidente FIPI, Angelo Valsiglio presidente Sanremo Rock, l’avvocato Leopoldo Lombardo, Ketty Bellon project manager dell'agenzia Magari. Una vetrina di giovani talenti e ospiti musicali, Alex Baudo, che ha incantato gli ospiti con I won't let you down, e A Brighter Higher Ground.

Poi Francesca Alotta che ha emozionato il pubblico con un bellissimo arrangiamento musicale di Non Amarmi, Dario Baldan Bembo che ha cantato Amico è, Alice Garonna, cantautrice e sound designer che ha cantato il brano Alba; Vittorio De Scalzi , cantante dei New Trolls, che ha cantato Quella Carezza sella sera, Tony Santagata che ha animato e fatto cantare il pubblico, Frank Amore con il suo Tribute a Special Women, Marco Lacerenza che ha cantato Questo mondo non è poi tanto male.

Grande spazio alla Moda a SanremON. Tra gli stilisti Enrico Nicodemo, in Arte Demò, artista italiano contemporaneo, pittore, scultore e gioielliere italiano di fama internazionale. Hanno sfilato le sue opere, da quadri a gioielli a borse, ad accessori, oggetti unici che grazie alla scelta raffinata dei materiali e dei colori, creano una vetrina di eccellenza nel settore del Made in Italy.

Infine ha sfilato anche la linea di Andrea Cavallari, imprenditore di Cerreto Castello, che ha creato una linea di occhiali naturali d’ arte, ecologici, in legno, un armonioso connubio tra sostenibilità ambientale e design. Al momento della torta il "brindisi alla bellezza" è stato curato dall’imprenditore Benevento di Erbagil, azienda di ricerca in ambito cosmetico e curativo, che vanta prodotti innovativi per una bellezza esclusiva ed una cura alternativa "Più del farmaco, senza farmaco".

La serata condotta brillantemente dal simpatico trio del presentatore Paki Arcella, dalla spumeggiante attrice Iuliana Ierugan e dall'ironica conduttrice Francesca Rasi ha intrattenuto gli ospiti fino a tarda notte coinvolgendoli attivamente.