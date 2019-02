All'Isola tutti contro tutti. E Bettarini diventa una furia

Luca Vismara è lo stratega dell’Isola dei Famosi. L’ex cantante di “Amici” sta facendo fuori tutti i nemici. Vismara parla molto, soprattutto parla male. Fin da “Villa Transito” aveva messo nel mirino Demetra Hampton e la frase sulla sua lasagna che faceva schifo e al secondo giro è riuscito a eliminarla. Poi ha puntato Kaspar Capparoni accusato di averlo nominato per futili motivi e mandato in nomination (domani si saprà se è lui il quarto eliminato o Yuri o Sarah). Adesso Vismara ha puntato Marco Maddaloni e ha iniziato a lavorare ai fianchi le sorelle Mihajlovic: “È un paraculo, io non lo avevo capito subito, mi è stato fatto notare, ma facciamo attenzione è un paraculo. Vi ricordate quella volta che si rigirò la frittata?”.

Intanto Stefano Bettarini si è infuriato con la ciurma colpevole di aver lasciato Riccardo Fogli al freddo e sotto la pioggia di notte. Alla ruota del riso, Marina La Rosa gli ha chiesto perché fosse incavolato e lui: “Perché penso prima agli altri che a me e quando vedo che le mie aspettative vanno deluse, ci rimango male e mi inca**o. Mi girano perché avete lasciato un uomo di 70 anni fuori dalla tenda che avevo fatto io. E’ dovuto venire qui sotto la ruota e si è coperto con un telo. Nessuno di voi gli ha fatto posto. Stamani c’è gente che non si è cambiata i vestiti nonostante la pioggia di stanotte”. Marina ha provato a calmarlo, ma Bettarini non ha cambiato idea: “Non se ne poteva parlare oggi, pioveva ieri. Mi girano di brutto se permetti”.

Infuriato anche Paolo Brosio che nella quarta puntata se l’è presa con Marco Maddaloni che in un confessionale aveva detto: “Paolo è tornato, ma se persevera, io non guardo in faccia a nessuno. Quando salgo sul tatami non m’importa se il mio avversario ha la caviglia dolorante, combatto e basta. Sono uno sportivo”. Il giornalista ha replicato in diretta, ma in un fuorionda è stato meno diplomatico: “Marco ma quali privilegi e favoritismi ho avuto? Il taglio di quello che hai detto non è bello. Pensate prima di parlare. Vai sul tatami, combatti…ma che c’entra? Io ve lo dico: non vi siete comportati bene con me poi fate quello che volete. Non mi importi se parli a ruota libera, pensa prima perché mi fai passare per quello che si approfitta di un problema che non c’è. Non mi è piaciuto quello che ho sentito”.