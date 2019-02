Soleil tra Yuri e Jeremias. E l'Isola si infuoca

All’Isola dei Famosi Soleil Sorge fa scattare l’allarme rosso a Playa Uva. Fa ingelosire Sarah Altobello e scatena la rabbia di Giorgia Venturini: “Ha fatto finta di non conoscermi. Quando smette di sculettare?”

Dopo la puntata di domenica, la notte è stata movimentata a Playa Uva dove il gruppo si è riunito definitivamente. Yuri Rambaldi è molto attratto da Soleil e per la prima volta da quando è sull’Isola ha passato ore al fuoco vicino a lei. Quando è andato a dormire Sarah non ha voluto fargli posto: “Yuri non devi scassare le pa**e. Luca si è messo qui perché c’era posto. Sei stato al fuoco finora? Rimani al fuoco a dormire” e Yuri: “Vaff***lo”. Rambaldi è corso da Soleil e Jeremias lamentandosi di essere stato buttato fuori. La mattina successiva Luca Vismara ha detto a Marina La Rosa e al resto del gruppo che allo spogliarellista piace Soleil e Sarah in confessionale: “Yuri è libero di fare quello che vuole, di farsi un nuovo gruppo. Ora però non deve essere più dormiente, ma deve essere più sul pezzo almeno per quanto riguarda me”.

Stessa opinione di Marina: “Il piccolo Yuri ha socializzato con Soleil scatenando le ire funeste della povera Sarah che non lo ammette però prova un po’ di gelosia”. In effetti, la Altobello ha provato a chiarire con Yuri: “Sei stato via un’ora, sei stato con altra gente, però poi non puoi tornare così. Luca e io dormivamo abbracciati. Posto per te c’è sempre stato. Ti ho accolto sotto la mia coperta però il vaffa no, non è giusto”. Rambaldi ha ascoltato in silenzio senza replicare. Ma Soleil è già il bersaglio principale delle critiche delle isolane. La più arrabbiata è Giorgia Venturini che rivela: “Ci siamo conosciute a casa del mio miglior amico e quando l’ho vista le sono andata incontro, gliel’ho ricordato e lei ‘aaah sììì è vero. Ci siamo conosciute e lei fa finta di essersi dimenticata. Viene a fare qui la principessa sul pisello? Anche no!”. La Venturini ribadisce in confessionale: “Ho conosciuto Soleil a casa di un amico e ci sono rimasta molto male quando è arrivata. L’ho salutata chiedendo come stava e lei mi fa ci conosciamo? Fly down baby. Eri a casa del mio miglior amico, ci conosciamo sì”.

Più tardi Giorgia e Luca cercavano il pezzo di legno che usano come mestolo e Giorgia si è indispettita perché Soleil l’aveva preso senza chiedere il permesso: “E’ andata a pescare con il manico del mestolo? A cosa le serviva a sculacciare Jeremias? Comunque l’ho detto basta con questo sculettamento. E’ pesante. Basta questo c**o che si muove così. Ma cosa ci deve fare con il manico dello scolapasta? Me lo spiegherà? Poi però glielo spacco in testa” e Jo Squillo: “Uhm, anche no”. Ma Giorgia insiste: “Cosa le serve a picchiare il pesce palla? Sai come si può rendere utile Soleil? Stando buona e non alterando gli equilibri”. In un confessionale Marina La Rosa ha confermato: “Ho notato che Giorgia non prova tutta questa simpatia per Soleil, vediamo che succede. La competizione tra donne può essere perfida”. Infine Marco Maddaloni e Luca Vismara (definito da Marina “il puttino osservatore”) hanno osservato che sono nate due coppie: una formata da Sara e Yuri che tende al ménage à trois e una formata da Jeremias e Soleil.