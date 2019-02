Infornata sull'Isola: Jeremias sbarca con l'ex di Onestini

Jeremias Rodriguez sbarca in Honduras. Il fratello di Belen è ufficialmente un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi. L'ex gieffino doveva partire 15 giorni fa, ma dovette rinunciare a causa della frattura a una mano riportata in un incidente sugli sci. Jeremias raggiungerà un gruppo già provato dalla fame e dalle condizioni difficili. La ciurma, infatti, è sul piede di guerra con i pirati perché Stefano Bettarini, Riccardo Fogli e il resto dei naufraghi sono convinti che Marco Maddaloni, Ghezzal e Kaspar Capparoni stiano mandando loro meno riso di quanto dovuto. In queste ore hanno minacciato di scioperare e non girare più la ruota per avere il riso. Con Jeremias arriverà anche Soleil Sorge. La ragazza è nota per aver tradito e lasciato Luca Onestini mentre partecipava al Grande Fratello Vip 2. Fino a pochi mesi fa era fidanzata con l'ex tronista Marco Cartasegna.