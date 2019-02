Mannoia accende la seconda serata. Show Bisio-Hunziker, Mengoni star

Tutto già visto. Come ieri sera Claudio Baglioni, apre le danze con un suo brano. Questa sera è “Noi no”. Virginia Raffaele e Claudio Bisio raggiungono Baglioni sul palco e Bisio si esibisce poi in una gag sulla punteggiatura con Baglioni. Cantano i testi di Signora Lia e Tu come stai”. Scusate. Inguardabili. La gara questa sera prevede l’esibizione dei 12, dei 24 cantanti ingara, anche se le performance più attesa è quella dei dei grandi ospiti, dei cantanti: Marco Mengoni, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia.

Achille Lauro e la sua Rolls Royce questa sera sono più esplosive. Einar con Parole nuove, Il Volo Musica che resta si beccano gli applausi della sala stampa Lucio Dalla. Ricordiamo che anche questa sera sono tre i sistemi di votazione previsti: il pubblico da casa tramite il televoto (peso del 40% sul risultato finale), la giuria demoscopica (30%) e la giuria della sala stampa (30%). Al termine di tutte le esibizioni sarà stilata la classifica parziale. Saranno mostrati solo i giudizi della sala stampa. Arisa con Mi sento bene dimentica un piccolo pezzo del testo. Ma la simpatia e leggerezza vincono su tutto.

Primo ospite della serata è Fiorella Mannoia che canta "Il peso del coraggio", elegante nel suo completo giacca e pantaloni nero damascato, anticipa l'uscita in primavera dell'album "Personale", e poi duetta con Claudio Baglioni in “Quello che le donne non dicono”. Emozione in platea che prima le tributa un lungo applauso e poi, alla fine dell'esibizione, una meritata standing ovation.

Si cambia registro, questa volta è l’umorismo il protagonista del palco. Virginia porta in scena una poltrona per anziani, di quelle che si muovono elettricamente su e giù e che aiutano ad alzarsi. La gag dell’anziano funziona sempre. Viene evocato Pippo Baudo, ed ecco lui sale sul palco dell’Ariston che ama più della sua vita. Fa subito una battuta «Quando arriva Sanremo, io sono come E.T. : “Casaa”» e poi «Come si fa a rinunciare a tutto questo affetto?» . Un amore senza fine quello tra Pippo e il Festival.

Altro ospite altra corsa. Michelle Hunziker sarebbe malata. Bisio mette in scena una finta telefonata. Sorpresa scontata, Michelle scende le scale. Bisio non vede l’ora e canta con Michelle “Dell’Amore” un brano di Elio e degli EELST, incluso nell’album Studentessi del 2008. La Hunziker torna ancora sul palco e presenta per qualche minuto il Festival.