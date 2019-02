Youma Diakitè abbandona l’Isola dei Famosi. La modella è stata costretta a lasciare il reality show perché il figlio ha preso male l’assenza della madre. Youma spiega a Marco Maddaloni: “Vado a casa. Arriva un punto che il gioco finisce perché ci sono le persone che stanno male. Mio figlio la sta prendendo in un modo sbagliato, sta soffrendo. Di quest’isola mi porto nel cuore i compagni d’avventura". E Marco: “Hai fatto una grande Isola, ci hai reso le cose più facili. L’Isola perde un grande elemento”.

Ma Youma potrebbe non essere la sola a doversi ritirare, anche Paolo Brosio è in bilico. Il giornalista è mangiato vivo dai mosquitos a ogni ora del giorno e non riesce a difendersi dai voraci animaletti nemmeno con la zanzariera calata sul volto. Le gambe sono tumefatte e sanguinanti e il prurito è insopportabile. “Tante volte riesco a non grattarmi, ma anche se struscio da qualche parte mi viene un taglio che sanguina perché la gamba è tutta un edema. Fa tanto male. Il dolore è forte. La sofferenza è passata, presente, futura. Non riesce a diminuire. Non ce la faccio più” ha detto Paolo a Marco Maddaloni prima di essere visitato dal medico sull'isola ed essere trasferito in infermeria per accertamenti più approfonditi.