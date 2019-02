C'è un cavallo in studio! Giletti scherza sul ritorno in Rai

Il cavallo in tv è tornato. Proprio come è accaduto diversi anni fa con Roberto Benigni a Sanremo. Ma stavolta si è trattato di un pony. Massimo Giletti, a “Non è l’arena” in onda su La7 ieri sera, ha deciso di farlo entrare in pompa magna nel corso di una puntata ricca di colpi di scena dove non è mancata un’ampia parte dedicata al Festival di Sanremo. “Mi era venuta l’idea venerdì. Ho detto: “Prendetemi un cavallo che dia il senso della potenza e della forza. È essenziale che il cavallo sia bianco”, ha raccontato Giletti. In studio è arrivato un tenerissimo pony, di circa un metro di altezza, che si chiama “Pioggia”. Non è proprio il “cavallo bianco” di Benigni, ma al pubblico è piaciuto ugualmente. Il cavallo, però, ha fatto fantasticare gli "addetti ai lavori" visto che da settimane si parla di un possibile ritorno in Rai di Giletti. Che ha puntualizzato: “Nessuno veda un simbolismo con il mio ritorno in Rai, nessun simbolismo con il cavallo di viale Mazzini” (storico simbolo della tv di Stato).

Resta un alone di mistero sul possibile ritorno di Giletti su Rai1 dopo il suo addio lo scorso anno per approdare nella tv di Urbano Cairo con ascolti stellari. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Chissà. La strana voce gira da tempo, tra battute e frasi a doppio senso, ma non ci sono certezze. Tra l’altro l’attuale ufficio di Giletti si affaccia proprio sulla sede Rai: ironia del destino!

Dunque, quella di ieri è stata una puntata scoppiettante con ospiti di peso come Claudio Cecchetto in collegamento e Morgan. Giletti ha raccontato anche l’altra faccia del Festival poi, intorno a mezzanotte, ha fatto esibire i Dear Jack e Carone con il loro brano ultimo brano “Caramelle”, che non è in gara a Sanremo, ma sta letteralmente spopolando in radio e in Rete.