L'Isola dei famosi perde pezzi. Brosio svergogna la Colmenares

Alla terza puntata l’“Isola dei Famosi perde colpi e concorrenti trasformandosi sempre più nella copia dell’edizione dell’anno scorso. L’addio “volontario” di John Vitale con tanto di confessionale in stile Francesco Monte, le crisi d’ansia/panico/fame di Francesca Cipriani che ha lasciato all’improvviso senza una spiegazione precisa (dietro c’è lo zampino del Divino Otelma?), le stesse prove e la medesima confusione. Ridotti, e questo non fa ben al programma, sia gli interventi della Gialappa’s Band (concentrati dalle 23.30 alle 23.52) sia quelli delle due opinioniste Alba e Alda. Fuori al televoto Demetra Hampton, in nomination Yuri Rambaldi, Grecia Colmenares e Sarah Altobello. Nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Jo Squillo e Giorgia Venturini. Dopo ore senza gran divertimento, è Paolo Brosio a definire la nuova Isola: “Siamo terrorizzati dalla pisc**ta selvaggia di Grecia”.

Isola: John Vitale come Francesco Monte. Stessa spiaggia, stesso ritiro, stesse ambiguità

“John Vitale si è ritirato”. Alessia Marcuzzi apre la terza puntata dell’Isola dei Famosi con l’annuncio a sorpresa sul concorrente che ha offeso in modo violento e volgare Barbara d’Urso (ha annunciato querela, nda). La conduttrice spiega: “John ha deciso di abbandonare. Il televoto aperto giovedì tra i quattro saranno Isolani è stato annullato. Di default entra Yuri Rambaldi, mentre Giorgia e Alice si sfidano in un televoto lampo che apro adesso”. Dunque, a un anno di distanza stessa spiaggia, stesso ritiro “spontaneo” e stesso confessionale di difesa. Dopo le fregnacce “non ricordo il motivo per cui l’ho scritto…se l’ho scritto…”, John Vitale – nemmeno fosse ostaggio dei talebani - in confessionale ha dichiarato: “Ho preso una decisione che non è un abbandono bensì un traguardo. A casa ho lasciato persone che hanno bisogno di me più che io di stare qua. Le parole di Alessia non mi hanno ferito, mi hanno aiutato a riflettere. Mi è servito a crescere. Ho capito la lezione, chiedo scusa e spero di poter fare le scuse di persona a Barbara d’Urso”. Più probabile che le faccia all’ufficiale giudiziario quando gli notificherà la denuncia della conduttrice. Tuttavia lascia perplessi che Marcuzzi e produzione abbiano preferito concedere a Vitale altri tre giorni arrivando al ritiro, mentre ieri hanno aperto ben due televoti flash: uno su Giorgia e Alice e un altro tra Demetra Hampton e Grecia Colmenares. Non poteva essere lampo anche quello di giovedì così da punire sul serio le gravi offese di Vitale a Barbara d’Urso? E il ritiro c’entra con la probabile denuncia?

Isola: Divino Otelma se ci sei batti un colpo

La Marcuzzi aggiorna il bollettino medico del Divino Otelma quasi ucciso tre giorni fa da Francesca Cipriani quando lo spinse con veemenza facendolo cadere faccia a terra: “Non è grave. Voglio tranquillizzare tutti. Ha diversi punti di sutura (nove, nda) e due grandi lividi sotto gli occhi. Riposa in un locale vicino la Palapa, servono alcuni giorni per essere certi che sia tutto a posto.

Isola: la ruota dei lavativi

La prima mezz’ora di Isola scivola via con Marco Maddaloni che si lamenta per la scarsa collaborazione delle naufraghe alla ruota del riso. Secondo il napoletano c’è un fuggi fuggi generale pari e contrario a quello dell’ora di pranzo. Sarah, Grecia, Youma e Luca negano di essere degli scansafatiche. Alba Parietti prende la linea dal 1800: “Ma i lavori pesanti devono farli gli uomini!” e si fa zittire nientemeno che da Ghezzal: “La parità solo quando conviene?”. Maddaloni salva solo Marina La Rosa: “Con il suo ingresso ha dato esempio alle altre donne”.

Isola: Stefano Bettarini, Jo Squillo e Giorgia Venturini

In occasione della prova ricompensa si sono uniti al gruppo due nuovi isolani: Jo Squillo e Stefano Bettarini (la sua testa spuntava da un forziere pieno di frutta). L’ex calciatore è in vena di spiritosaggini: “Che reality è? Il GF? Temptation? Sono qui per fare l’inviato o il concorrente?”. Simpatico quanto un filetto di carne incastrato tra i denti.

Isola: primo eliminato

In un crescendo di caos, ripartono le nomination anche se in Palapa c’è un assalto di termiti e scorpioni. Ciabatte e lavagnette in mano per 5 minuti di diretta indimenticabili su Mediaset. Più silenzio che in “Adrian”. Il gruppo manda al televoto flash Demetra Hampton e Grecia Colmenares non prima che scoppi la lite con Luca Vismara. Demetra rivela: “Mi ha detto va a quel paese e ha iniziato a gridarmi contro perché era uscita la sua amica Taylor Mega”, il cantante-comare pettegola tira fuori gli scheletri dall’armadio di “Villa Transito”: “Nella casa ha detto ‘ma chi la conosce questa Grecia? Chi è? Io sono molto più famosa, sono stata Valentina. A me diceva che dovevo fare lo chef e agli altri che le mie lasagne facevano schifo, è falsa come Giuda”. Alvin (che non ha simpatia per l’americana) conferma la versione di Luca e Demetra vorrebbe sprofondare nella tana delle termiti. Esce la Hampton con una percentuale bulgara ed eloquente: 82% contro il 18 di Grecia Colmenares.

Isola: Francesca Cipriani e le crisi ciprianesche

Francesca Cipriani funziona una, due, tre volte. Alla quarta diventa ripetitiva. La prezzemolina tv è sbarcata in Honduras solo giovedì, ma ha avuto subito una crisi isterica profonda di cui quasi nessuno si era accorto. Anche i naufraghi pensavano fosse una cosa passeggera e Marina La Rosa aveva stigmatizzato tutto con durezza: “Era convinta di venire qui a fare la statua che sta lì e non fa niente? A me la Cipriani è totalmente indifferente, non la vedo né alta né bassa, né bella né brutta, né intelligente né stupida… forse l’ultima sì”. Dopo aver visto la clip, la pettoruta bionda urla: “No comment Alessia. Stessa storia dell’anno scorso. Voglio la gente vera. Questo video di Marina mi ha lasciato male. Non mi dicono le cose in faccia. E’ sempre la solita storia, che falsa che sei Marina. Davanti mi dici che sono una bella persona e dietro mi dici che sono stupida”. Sta di fatto che la Cipry non vuole restare: “Ero qui a fare la polena con il Divino Otelma, poi lui si è fatto male…” e Alvin: “Beh, non è che ha fatto tutto da solo…”.

La Marcuzzi le ricorda che le “polene” non godono di benefici diversi rispetto agli altri naufraghi, la chiama in confessionale e prova a convincerla in tutti i modi, Alda D’Eusanio (in precedenza era stata eccessiva: “Si parla della Cipriani? Allora mi gratto”) le parla anche in abruzzese e Alba Parietti la sprona pungolando il suo amor proprio: “Tira fuori le pa**e, hai quasi ammazzato un anziano per essere lì” e Francesca sbotta: “Non ci posso credere mi stanno accusando di aver quasi ammazzato un anziano…no Alessia vado via!” e ancora: “Io ce l’ho le pa**e e anche grandi così. Ma non ce la faccio, troppi ricordi. Misembra di stare in Vietnam. Ora è troppo presto, magari tra qualche anno. Sono passati solo 8 mesi, è troppo poco. E ora sono allibita da questa strega che è Marina. Che strega! Ma quanto sono falsi. Fate un regolamento e mandateli a casa. Non ce la faccio”. La conduttrice getta la spugna e accetta il ritorno in Italia, ma quando la pettoruta Francesca torna dal gruppo si leva un sassolino dalle scarpe: “Mi ha fatto piacere conoscervi tranne Marina che è la falsità in persona, una strega. Mi ha fatto schifo la cosa”. La Rosa incassa col sorriso. E’ curioso notare che poco dopo l’addio della Cipriani, il Divino Otelma si è palesato in un video (pubblicato da Bitchyf.it) per annunciare il suo ritorno. Saranno mica eventi da mettere in correlazione?

Isola: le scomode emozioni di Taylor Mega

La prima naufraga eliminata è Taylor Mega che entra bellissima in microabito laminato. Si conferma giovane amante del lusso: “Alessia hai saputo guardarmi dentro al 100%, hai guardato Taylor Mega per quello che è (si chiama Eloisia me è uguale a sto punto). Per me è tanto dura e da casa non si percepisce, perché è tanto dura, tanto dura. Non tanto per la presenza di estranei quanto per dormire per terra, i mosquitos, la mancanza di shampoo”. Ha lasciato il segno come Chiara Nasti chi?

Isola: il nuovo leader

Marco Madaloni dopo la prova in apnea e quella classica del fuoco (che fantasia gli autori) è il nuovo pirata leader e porta con sé Aaron Nielsen, Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Youma Diakitè e Ghezzal.

Isola: Yuri Rambaldi e le scimmiette

Giorgia Venturini, amica di Nicole Minetti, ha vinto il televoto flash contro Alice ed è una nuova isolana insieme a Yuri Rambaldi, già visto nel reality “Ex on the beach”. Secondo i naufraghi, il giovane ha i criceti che guardano l’orizzonte in testa oppure le scimmiette urlatrici oppure “la società liquida” di Bauman (Marina La Rosa dixit). Tutti si sono accorti che non ha alcuna voglia di lavorare e che pensa sì, ma solo di tanto in tanto preferendo di gran lunga l’attività depilatoria. Quando la Marcuzzi gli dice che è un concorrente ufficiale dell’ “Isola” grazie all’uscita di Vitale, Yuri ringrazia il pubblico e la conduttrice: “Ma no. Devi ringraziare John che si è ritirato. Non c’è stato il televoto”.

Isola e la pis**ata selvaggia di Grecia Colmenares

Pochi spunti e molta noiosa fuffa fino a 00.24 quando ci sono le nomination e Paolo Brosio svergogna senza pudore Grecia Colmenares. Il suo voto è segreto, si porta in postazione e attacca l’attrice tra il giubilo generale: “Nomino Grecia e lo farò fino alla fine. Non è cattiva, ma non ci troviamo proprio. Fa la pipì intorno alla tenda dove dormiamo tutti. La vedi che si abbassa, si accuccia ed è un incubo per tutti. Quando bruciavo per le punture dei mosquitos, lei si alzava con la lanterna e faceva la pipì. Segna il territorio come un cane. Il terreno è minato, ti sembra di essere vicino alle latrine della stazione centrale. Nella mia classifica del terrore prima ci sono i mosquitos, poi a pari merito la puzza del mare e le pis**ate selvagge di Grecia. Le fa tutto intorno a dove dormiamo. Serve un esorcista perché ci sono anche le cose meno leggere. La Marcuzzi ha un’uscita di cattivo gusto: “Sulle punture dei Mosquitos dovevi fare come si fa con le meduse, devi farti fare la pipì addosso”. Si accorge di aver esagerato e la butta in caciara. Ma non è finita perché durante le nomination palesi, anche Luca Vismara mette l’accento sulle abitudini ecologiche della Colmenares: “Ti lamenti per la mia parolaccia a Demetra, ma te hai pis**ato in testa a Paolo tutta la settimana”.

Tra le stranezze di questa puntata anche quella che Bettarini e Jo Squillo possano votare nonostante sia immuni perché appena arrivati in Honduras. Al televoto eliminatorio vanno Yuri Rambaldi, inviso a 7 vip, Sarah Altobello e Grecia Colmenares ex aequo con 3 voti.