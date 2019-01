Fuori Taylor Mega, graziato John. E le nomination saltano

All'Isola dei Famosi debuttano le nomination a episodi. Non era mai successo. Fino a domenica 3 febbraio nessun naufrago sarà al televoto, solo Grecia Colmenares, nominata da Paolo Brosio, è sicura della nomination. Taylor Mega è la prima eliminata della 14esima edizione, a nulla sono valse le lacrime e le confessioni sul suo passato complicato dall’abuso di droghe, mentre John Vitale aspramente criticato per le volgarissime offese a Barbara d’Urso è stato inspiegabilmente graziato. Niente squalifica anzi televoto aperto fino a domenica 3 febbraio. Una decisione incoerente come la chiusura improvvisa della puntata.

Isola: le “micro Mega” fragilità di Taylor e Demetra

Il secondo appuntamento dell’ “Isola dei Famosi” si apre con la confessione di Taylor Mega che in settimana aveva rivelato un passato difficile fatto di abuso di sostanze stupefacenti: “Sono abituata a esser criticata per le mie scelte, ma sono vera al 100% e questa è la cosa più importante. Il limite delle 3 settimane che mi ero data non c’è più, sono convinta di voler continuare. Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze e so di essere una persona molto fragile. Ho un passato non indifferente, soffro di attacchi di panico, ansia. Non era facile affrontare un’esperienza come l’Isola perché vengono fuori i fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenza. Ho passato un periodo difficile. Un’altra persona dovrebbe vergognarsi di questo, io invece non mi vergogno perché dopo sei mesi sono riuscita a uscirne da sola per il bene che volevo alla mia famiglia e a me stessa. Quest’isola mi sta facendo credere di potercela fare”. Alessia Marcuzzi si complimenta per il coraggio e Taylor Mega: “Non sono solita aprirmi e dire la verità, soprattutto per i miei genitori. Volevo affrontare i miei fantasmi e liberami di questo peso. Ho abusato di tutti i tipi di sostanze”. La Marcuzzi trova le parole perse un anno fa per il canna-gate in cui Eva Henger fu demonizzata a favore di Francesco Monte: “Io ho visto una Taylor diversa, ho quasi cambiato opinione su di te. Nel tuo caso penso sul serio che l’abito non fa il monaco. E’ importante lanciare il messaggio sempre, ma in questo momento ancora di più: chi è in difficoltà si deve far aiutare. Non è facile uscire da soli, mi sento forte per averlo fatto da sola”. E la giovane friulana: “Sì infatti volevo dire che anche le canne sembrano una cazzata, ma non si devono fare, non è la vita reale. La famiglia oggi è tutto e sono molto fortunata”. Il siparietto va avanti con un videomessaggio della mamma Letizia e con una telefonata della stessa che in diretta su Canale 5 blasta la figlia: “Tacere non vuol dire non sapere”. Alba Parietti è salomonica, Alda D’Eusanio resta impassibile e glaciale. Incredula come i social spaesati dalla condanna di Taylor Mega (che al gruppo dirà: “lo studio era tutto con me”) nella prima puntata e la santificazione a distanza di appena 7 giorni. Anche Demetra Hampton viene chiamata in disparte per analizzare le sue fragilità. Il marito in studio l’incoraggia e la sprona ad andare avanti, ma Alda D’Eusanio è molto critica: “La tua paura è paura del cambiamento. La tua bellezza è sfiorita e devi farci i conti”. Il pubblico si dissocia e Alba Parietti: “Voglio sfatare questo mito della vecchiaia. Adesso vanno di moda le donne vecchie!”.

Isola: primo eliminato ovvero Taylor Mega toccata e fuga

Esce Taylor Mega con il 45% dei voti, si salvano Demetra Hampton con il 39% e Kaspar Capparoni con il 16. Ci rimane malissimo, forse sperava che la vicinanza a Marina La Rosa e l’outing personale l’aiutasse a cambiare un esito scontato dopo i fatti di giovedì. La ragazza ha in dotazione il “bacio di Giuda” ovvero una nomination e la dà a Demetra: “Perché scontrosa”. Alda D’Eusanio sembra voler regolare vecchi conti: “Demetra sta male e ha bisogno di tornare per essere aiutata e curata. Avrei dato un’altra possibilità a Taylor che i suoi fantasmi ce l’ha davanti, Demetra dietro”.

Isola: Grecia Colmenares la mascotte

Tra i naufraghi della ciurma la più stralunata è Grecia Colmenares. L’attrice ha trovato un porto sicuro nella forza di Marco Maddaloni, ma tutti tendono a canzonarla per la sua leggerezza nel prendere la vita. Youma ribadisce che Grecia ha una certa età e va quasi assecondata, ma la D’Eusanio: “Levatevi dalla testa che le donne di una certa età sono rincoglionite” e Alba Parietti: “Se vi va bene, ma molto bene, ci arriverete anche voi

Isola: John Vitale, lo smemorato da tastiera NON va a casa

“Ai casting ci sembravi un bravo ragazzo, poi è venuto fuori qualcosa di molto grave” dichiara Alessia Marcuzzi mandando in onda alcuni post volgarissimi scritti dal nullafacente napoletano su Facebook e Instagram. La conduttrice prosegue: “Sono state fatte delle offese a una collega e una donna, Barbara d’Urso. Hai scritto cose pesantissime. In questo periodo i leoni da tastiera scrivono cose indicibili ai personaggi famosi e poi quando li incontrano grandi baci e abbracci (John andò a “Pomeriggio cinque” prima di partire e elogiò la d’Urso). E’ riprovevole. Ma nei confronti di una donna si possono scrivere cose così pesantissime? Mi vergogno per te”. La difesa di John Vitale è così puerile da suscitare ancora più rabbia: “Chiedo scusa, ho fatto una ca**ata. Se le ho scritte… non ricordo bene quale fosse l’argomento. Non ricordo il motivo, ripeto: se le ho scritte chiedo scusa a tutte le donne d’Italia e del mondo” e la Marcuzzi: “E’ troppo volgare scrivere una cosa del genere nei confronti di una donna, di Barbara d’Urso. Questo è cyberbullismo. Meriti la squalifica”. Il naufrago si arrampica sugli specchi, ma gli interessa solo rimanere:“Se pensiamo che posso restare bene altrimenti vado via. Non le ho cancellate perché non c’era così tanta offesa”. Tuoni e fulmini da Alessia: “Rispetto alle cose personali rivolte a Barbara d’Urso non posso soprassedere” e Alba Parietti: “Se le avessero scritte di tua sorella e di tua madre? Prendete i social come un videogioco. Tu devi cambiare modo di ragionare”. Lapidaria Alda D’Eusanio: “Qualunque sia il frangente non si pensano nemmeno cose di quel genere. Tu non sei un leone da tastiera. Tu sei un imbecille. Con e senza tastiera. Le parole offendono come le armi. Il Va’ pensiero ha fatto male agli austriaci più delle baionette. Imbecille. Togliti quelle frasi dalla testa”. Dopo tutto questo rimprovero, ci si aspetta la squalifica con ritorno a nuoto e un braccio legato dietro la schiena e invece l’indignazione si spegne: “Avete capito come la penso. Ma ci sono delle regole e le cose dette non sono avvenute nella trasmissione – dichiara la Marcuzzi -. Apro ufficialmente il televoto”.

Isola: le polene e i nuovi naufraghi

In Honduras a mo’ di polene braccia alzate sulla prua di un vascello ci sono Francesca Cipriani e Divino Otelma. La Cipriani si presenta subito: “Non ho più la circolazione nelle braccia. Volevo dire che la scorsa settimana avevo le mutande… avevo gli slip…c’è stata una polemica, ma avevo gli slip” e il Divino Otelma la segue a ruota nella storia del trash: “Non sono mago! Mettitelo in testa. Non sono magoooo. Uffa” dice a Alda D’Eusanio rea di averlo appellato “mago Otelma”. Staranno con i naufraghi fino al 10 febbraio e poi gli isolani decideranno chi tenere. In studio, invece, ci sono Stefano Bettarini e Jo Squillo. Sono partiti per l’Honduras e si uniranno al gruppo domenica 3 febbraio.

Isola: il fallo della Cipriani e la VAR

La prova ricompensa è farraginosa come da storia del reality. I vip non ci capiscono niente, Alvin si sgola e la Cipriani tocca il cibo in continuazione finché l’inviato non la minaccia: “Se non la smetti ti elimino”. Il gioco finisce male perché il Divino Otelma scivola sulla pedana di legno e sbatte la faccia tagliandosi in fronte. Ma sorpresa! Non è stato il rinculo della fionda bensì la bombastica Cipriani che lo spinge con forza da dietro facendogli perdere l’equilibrio. Si sente “paff” e si vede Alvin correre in suo soccorso preoccupato. A inchiodare la showgirl la moviola del regista. Scena epica per una caduta “divina”. La Marcuzzi vorrebbe escludere l’idolo del trash Francesca dalla ricompensa di spaghetti e polpette, ma Alvin severo: “Non l’avrebbe mangiata comunque perché non ne ha bisogno”. Per la Parietti, la Cipriani è una via di mezzo tra “Baby Jane e la bambola assassina”, per la D’Eusanio: “Se le partiva una tetta uccideva tutti”. Il Divino Otelma scompare in infermeria e non se ne sa più niente fino alla chiusura del programma: “Sta facendo tutti gli accertamenti necessari” spiega Alvin.

Isola: leader La Rosa e la parola nascosta

Marina è piaciuta molto per come ha gestito il ruolo di primo pirata. Tra errori e ripristino della disciplina è stata in grado di tenere a bada il gruppo. La Parietti si è accorta di una cosa: Kaspar Capparoni elogia l’amica Marina, ma il ruolo di sottotenente non lo accetta di buon grado e lo scontro non sarebbe tanto lontano. L’ex gieffina è ammirevole anche per la compostezza con cui ascolta le voci dei figli Renato e Gabriele: non frigna come se fosse finita su una petroliera in Alaska. “E’ brutto piangere in tv però mi commuovo quando penso ai miei figli. Mi mancano e so che gli mancherò tanto. Sono sempre stata con loro” dichiara Marina che svela cosa significhi la parola “giafaria” pronunciata durante il salto dall’elicottero: “Esatto Alda, era un messaggio. Dissi ai miei bambini, decidiamo una parola così sapete che vi sto pensando. Non ha un significato. Lo zio dei bambini è napoletano e disse questa cosa ‘aggia fa ia’, Renato non capì e ci mettemmo a ridere”.

Isola: il nuovo leader

La prova del fuoco incorona Paolo Brosio pirata leader e Grecia Colmenares capo della ciurma. Ma il giornalista ha “barato” recitando l’Ave Maria durante il girarrosto umano. Tra le novità di quest’anno, l’inserimento dello sponsor ad capocchiam: una collanina per il leader (il brand di cui è testimonial la Marcuzzi). Brosio porta tra i pirati Luca, le sorelle Mihajlovic e Riccardo Fogli. Grecia sceglie Marco, Youma, Kaspar, Aaron, Marina, Demetra, Ghezzal e Sarah.

Isola: le nomination interrotte

La Gialappa’s Band è sacrificata rispetto a una settimana fa, ma dà sempre una marcia in più al programma: “Che ora intendi fare Alessia?”, “Sono le 00.50 e abbiamo ancora molte cose da fare” se la ride la Marcuzzi e quelli: “Allora andiamo a casa a vedere le nomination”. Riccardo Fogli, le figlie di Mihajlovic, Luca Vismara (“il peggior nemico di Demetra è Demetra stessa. Ha fatto di tutto per farsi odiare”) nominano Demetra. Paolo Brosio manda al televoto Grecia che per l’occasione è stata ribattezzata GRES. Ma all’1.10, la Marcuzzi stupisce e mette altra carne al fuoco: la ciurma farà le nomination domenica 3 febbraio, per ora nessuno va al televoto. E peggio, lascia aperto il televoto sui “galeotti”. In questo modo John Vitale usufruirà di altri 3 giorni di vacanza. Incoerenza e ipocrisia dopo la ramanzina. Alessia chiude la serata all’improvviso e in anticipo tanto che la regia rimanda in loop le immagini dello studio. Cosa è successo?