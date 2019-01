Taylor Mega in lacrime. Il crollo dopo la confessione sulla droga

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi si apre con la confessione di Taylor Mega che in settimana aveva rivelato un passato difficile fatto di abuso di sostanze stupefacenti: “Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente, sono abituata a esser criticata per le mie scelte, ma sono vera al 100% e questa è la cosa più importante. Non mi interessa indossare maschere. Il limite delle 3 settimane che mi ero data non c’è più, sono convinta di voler continuare e se il pubblico me lo permette vorrei andare avanti. Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze e so di essere una persona molto fragile. Ho un passato non indifferente, soffro di attacchi di panico, ansia. Non era facile affrontare un’esperienza come l’Isola perché vengono fuori i fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, ecco perché ho tutto queste paure e ansie. Ho passato un periodo difficile. Un’altra persona dovrebbe vergognarsi di questo, io invece non mi vergogno perché dopo sei mesi sono riuscita a uscirne da sola per il bene che volevo alla mia famiglia e a me stessa. Quest’isola mi sta facendo credere di potercela fare”.

In puntata Alessia Marcuzzi si complimenta per il coraggio e la giovane: “Non sono solita aprirmi e dire la verità, soprattutto per i miei genitori. Volevo affrontare i miei fantasmi e liberami di questo peso. Non c’è più il limite delle 3 settimane e vorrei continuare se il pubblico me lo permette. Ho avuto problemi di tossicodipendenza e ho abusato di tutti i tipi di sostanze, per questo ho crisi d’ansia. Dopo sei mesi ne sono uscita da sola”. Alessia Marcuzzi trova le parole perse un anno fa per il canna-gate in cui Eva Henger fu demonizzata a favore di Francesco Monte: “Io ho visto una Taylor diversa, ho quasi cambiato opinione su di te. Nel tuo caso penso sul serio che l’abito non fa il monaco. È importante lanciare il messaggio sempre, ma in questo momento ancora di più: chi è in difficoltà si deve far aiutare. Non è facile uscire da soli, mi sento forte per averlo fatto da sola”. E la giovane friulana: “Sì infatti volevo dire che anche le canne sembrano una cazzata, ma non si devono fare, non è la vita reale. La famiglia oggi è tutto e sono molto fortunata”.

Il siparietto va avanti con un videomessaggio della mamma Letizia e con una telefonata della stessa che in diretta su Canale 5 blasta la figlia: “Tacere non vuol dire non sapere”. Alba Parietti è salomonica, Alda D’Eusanio resta impassibile e glaciale. Incredula come i social spaesati dalla condanna di Taylor Mega (che al gruppo dirà: “lo studio era tutto con me”) nella prima puntata e la santificazione a distanza di appena 7 giorni.