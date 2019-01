Al Bano e Romina di nuovo mano nella mano

C’è amore nell’aria a “55 passi nel sole”. Al Bano e Romina Power intonano “We’ll live it all again” ed è subito ritorno al passato. Cristel lancia il video del matrimonio dei genitori che ha fatto sognare l’Italia 50 anni orsono e al rientro in studio parte un affettuoso sketch sulla paternità di “We’ll live it all again”, Romina sostiene che sia sua, ma Al Bano: “Il testo in inglese è tutto tuo, non potrei cantare né scrivere in inglese. Anche il titolo te lo concedo, ma se non c’ero io a fare la melodia in quel pomeriggio a Milano…era per il nostro viaggio di nozze” e l’ex moglie: “Non abbiamo mai avuto un viaggio di nozze. Per risparmiare non l’hai mai fatto”. Ma le parole sono tenere, gli sguardi sono intensi, l’atmosfera si fa accogliente. Cantano “We’ll live it all again”e boom! Si sorridono complici, ballano tête-à-tête occhi negli occhi e si tengono a lungo per mano. Indistruttibili.