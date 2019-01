Sull'Isola la pioggia spegne il fuoco e accende gli animi

Il quinto giorno in Honduras ha messo a dura prova i naufraghi. Una pioggia torrenziale si è abbattuta sulle isole dei pirati e della ciurma. I “galeotti” sono fuggiti dal recinto e si sono rifugiati nella capanna dei pirati, ma il forte vento ha scaldato subito gli animi. Giorgia Venturini si è innervosita con Alice Fabbrica: “Le avevo detto di caricarsi il borsone ma se n’è fregata. Ho tutti i panni fradici. Ha bisogno di una madre? Ma io non faccio la madre! C’è stata una serie di vicissitudini che mi ha fatto inca**re, mi ha fatto sbroccare”. Pure Kaspar Capparoni ha reagito con veemenza al temporale: “Ormai la struttura è andata…” e quando Demetra Hampton e Yuri Rambaldi hanno battibeccato, ha urlato: “Non è l’ora della polemica, non me ne frega niente! Mettete le stuoie verso la parete”. La notte è passata, il fuoco si è inevitabilmente spento (la produzione ha poi fornito i fiammiferi per riaccenderlo) e i malumori sono rimasti. In confessionale Marina La Rosa ha detto: “Ce ne siamo fregati delle regole, è stata una notte pesante e ho fatto venire i galeotti da noi. Va bene il leader… va bene tutto, ma anche no a un certo punto”. La ricostruzione della capanna però è stata occasione per Kaspar Capparoni (prova a nasconderlo, ma mal digerisce di non essere il capo) di imporsi su Marina La Rosa: “Avevo studiato la logistica, sapevo che quel posto per fare la capanna era giusto. Non possiamo andare dentro la foresta. La mia non è presunzione. E’ conoscenza. Punto! Ho fatto capanne da sempre, ho fatto lo scout” e Marina in confessionale: “Io la capanna non so farla e quindi lascio fare a chi sa fare”. Intanto Taylor Mega cerca di riacquistare il terreno perduto: “Non pensavo di riuscire a stare sempre meglio. Ho raggiunto un benessere zen pazzesco”. Anche sull’isola della ciurma, i naufraghi sono rimasti senza fuoco e si sono messi in “modalità risparmio energetico” su consiglio di Maddaloni anche se qualcuno ha suggerito di girare lo stesso la macchina del riso in modo da averne una scorta per momenti migliori. Gli isolani (tranne Youma che ha pescato il pugnale nero) hanno preso parte alla prima prova dell’ “Isola dei Famosi” il cui esito sarà reso noto giovedì 31 gennaio durante la seconda puntata e servirà a determinare il nuovo leader della settimana.