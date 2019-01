C'è già un piano contro Marina La Rosa

Altro che pirati, ciurma e galeotti, la 14esima edizione dell'Isola dei Famosi si preannuncia la più litigiosa di sempre. Sull'isola dei pirati è battibecco continuo tra i quattro galeotti (giovedì ne resteranno due e si uniranno ufficialmente al gruppo) e il leader della settimana Marina La Rosa odiata suo malgrado, tra Demetra Hampton e Kaspar Capparoni, tra Yuri Rambaldi e John Vitale, tra Youma Diakité e Paolo Brosio. E nasce un’alleanza, quella tra Demetra e Giorgia Venturini che condividono l’antipatia verso Marina.

Al terzo giorno di permanenza in Honduras Yuri Rambaldi si è arrabbiato per la porzione di verdure fatta da John Vitale: “A me ne ha data di meno” e John: “Ma che dici? Ti volevo far mangiare per primo. Facciamo cambio”, il naufrago però ha avuto un gesto di stizza, si è alzato e se n’è andato imprecando: “Vaff***lo, vaff***lo” e quello: “Oh sto parlando con te cog***ne”. Yuri è anche il più indisciplinato e infrange di continuo le regole tanto che Marina La Rosa l’ha più volte rimproverato: “Yuri questa scenetta della lamette per i peli delle gambe l’hai fatta anche ieri. Fissiamola bene perché mancava nella televisione italiana. Smettila di uscire,sarai penalizzato, lo dico per te (in realtà la decurtazione del riso ha riguardato tutto il gruppo, nda). Altrimenti le scimmiette urlatrici che hai in testa urleranno un po’ meno”.

Yuri ha ridacchiato e non ha replicato. All'alba del quarto giorno nuovo aspro confronto: "Yuri dobbiamo andare a fare la legna. Hai finito di fare la bella lavanderina?! Devi seguire le regole altrimenti ci levano da mangiare come ieri e io ho fame. A un certo punto mi girano le scatole eh". L’ex gieffina sembra aver trovato la sua ancella in Taylor Mega che l’asseconda sempre nonostante la nomination. All’influencer delle “3 settimane” ha detto: “Povero Yuri, dentro la testa ci sono le scimmiette che ballano, le hawaiane, è quello che sta meglio di tutti, fa un bagno, un altro, se ne frega di tutto”. Chi invece conferma una buon dose di aggressività e disprezzo per le donne è John Vitale inviperito per il recinto: “Questa situazione mi sta fot***do il cervello”.

La sera del secondo giorno, Marina La Rosa, dopo avergli portato le verdure, gli ha chiesto di tagliare un cocco per tutti, l’isolano ha detto sì, ma appena ha voltato le spalle si è lamentato: “E’ tutto il giorno che spacco cocchi, ho i tagli sulle mani, quella viene e mi dice ‘apri il cocco’, mo’ ti apro in due come il cocco”. Nervi tesi anche tra Kaspar Capparoni e Demetra Hampton che tende a isolarsi e interagire poco. L’attrice gli ha chiesto: “Vai a prendere altra legna?” e Kaspar: “Oh...un attimo altrimenti mi mettete una scopetta dietro e ve spiccio casa, eh oh… non esageriamo…”. Quando la Hampton gli ha fatto notare che lei si stava dando da fare, il naufrago ha replicato con tono enfatico: “Non è vero che fai tante cose e non mi dire cosa fai o no perché mia madre… mia madre non me lo dice. Quello che faccio oggi è diverso da quello che ho fatto ieri”. Capparoni si è poi sfogato con Marina e Megan: “Io gliel’ho detto di stare con noi, di provarci, di integrarsi, ma vedo che si allontana. Io la conosco, non è così, cioè lo è, ma non così. Qui l’è partito l’embolo”.

Il terzo giorno è stato davvero lungo e rabbioso tanto da culminare in un altro battibecco tra Marina La Rosa e Demetra Hampton innescato da Taylor Mega: “Cosa vi dicevate tu e Giorgia? Ho sentito che parlavi di Marina”, a caldo la Hampton ha negato, poi ha specificato: “Ho solo detto che decidete tutto voi senza di me, io non so le cose”. E Taylor Mega: “No, è Marina che decide così è scritto. Ma dobbiamo essere tutti insieme quando c’è un comunicato”. “No, non è scritto da nessuna parte - replica Marina - ma quando sei arrivata ti ho chiesto se avevi sentito o capito e ti ho spiegato tutto con calma”.

L’attrice non è soddisfatta: “Poteva essere una decisione collettiva”. E Kaspar: “Niente poteva, le regole sono quelle”, “Va beh, allora sto zitta e non dico più niente tanto sbaglio sempre secondo voi”. Poi ancora: “Però Demetra non fare così altrimenti diventa tutto molto faticoso, già è difficile stare qui senza mangiare e senza dormire…”. Ma l’americana salta su quando Taylor Mega dice: “Però è vero che Marina ti spiega le cose con dolcezza e lentamente”. La Hampton si inalbera: “Anch’io sono dolce, scusa eh se non sono uno zuccherino”. “Non mi sembra, sei sempre aggressiva e nemmeno Marina è uno zuccherino però…”.

La discussione va avanti con l’ex gieffina che serafica affonda: “Stai diventando pesante… ti spiego le cose con calma, articolo le parole per farti capire”. “Mi stai dando della deficiente?” sottolinea Demetra. “No te lo stai dando da sola, Demetra bisogna mantenere la calma. Non sembra che tu stia bene”. “Scusate se non comprendo al meglio l’italiano, quando parlate veloce io non vi capisco! E Io sono calma, non faccio polemiche. Sto benissimo specie quando sto da sola. E tu Taylor pensa per te!”.

Il velenoso botta e risposta aveva un fondamento: Demetra Hampton ha cercato e trovato un’alleata in Giorgia Venturini. Entrambe non sopportano Marina La Rosa. La Hampton ha detto: “Vuole fare la psicologa, se volevo uno psicologo ci andavo a Roma. Appena arrivano le telecamere viene da me e dice tu non stati bene, ma chi te l’ha detto?! Ma che ne sai?!”. E la “galeotta” ha spifferato: “Ma cosa vuole questa? Perché lei sta bene? È venuta da me, con quel suo modo di fare finto e mi ha chiesto come staiiiii (la siciliana pensava di aver fatto una cosa gentile, nda) e io benissssimoooo. ma perché me lo devi chiedere sempre?! Io sto buona e calma, ma fino a un certo punto, poi se mi girano…”.

Sull’isola della ciurma non va meglio. Paolo Brosio continua a fare battute a sfondo sessuale nei confronti di Sarah Altobello: “Hai tutto di fuori, con un occhio taglio la legna e con uno guardo lì”. Ma il giornalista non è molto amato dal resto della ciurma perché è ipercritico e saccente. Youma Diakité si è lamentata con il resto dei naufraghi: “Basta, mamma mia, non può rompere le scatole tutto il giorno, non ti abbiamo nominato pescatore. Critica chiunque faccia qualcosa, è un regime dittatoriale. Basta!”.

Ieri durante il turno alla macchina del riso, Paolo Brosio ha detto che per prendere pesci e molluschi ricchi di proteine ci voleva una zattera per andare a largo e Youma è sbottata: “Ma basta! Parli di pesca e vuoi la cosa ideale, ma la zattera non ce l’abbiamo e non ce l’avremo. E’ un sogno, a una certa Paolo de vi stare zitto e ascoltare! Sono due giorni che di tutte le cose dici ‘se avessimo…”, ma non abbiamo un cacchio di niente! Ti ascoltom ma adesso devi ascoltare me! Fai teoria da due giorni e ogni volta che qualcuno propone qualcosa dici che questo non va bene, quest’altro non va bene… a un certo punto girano le palle. Siamo all’Isola dei Famosi e parli della zattera!” e Paolo: “Oh ma due pali li leghi mica devi usare il letto”.