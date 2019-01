John Vitale, grosso guaio. Quegli insulti choc a Barbara d'Urso...

John Vitale, nome d’arte del napoletano Giovanni, 33 anni, go-go boy nelle discoteche, potrebbe essere il concorrente a rischio per suoi comportamenti pregressi all’Isola dei Famosi. Durante il daytime, Alvin ha lanciato la bomba: "Un naufrago è al centro di una polemica in Italia e giovedì dovrà difendersi". Potrebbe trattarsi del litigioso John, giunto in Honduras come finalista di “Saranno Famosi”.

Selvaggia Lucarelli ha scoperto che sulla pagina Facebook del naufrago c’era un post violento, denigratorio e offensivo nei confronti di Barbara d’Urso, conduttrice di punta di Mediaset: "Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare mer*** in faccia a noi del sud... Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi ca*** credi di essere, fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse non sai neanche come ti ci trovi sullo schermo. Ti lamenti che non trovi un fidanzato ma chissà a quanti hai dato il c**o "manco ai morti di f**a fai gola". John Vitale è stato ospite della d’Urso a “Pomeriggio Cinque” poco prima della partenza, ma non ha rimosso il commento che solo da due giorni risulta non più disponibile.