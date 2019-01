"Ora le scuse". La figlia di Minghi scatena il web e minaccia

"Trottolino amoroso" non si tocca. E sul web si scatena un polverone dopo le dichiarazioni di Alma Minghi (figlia del grande cantante Amedeo Minghi) che difende suo padre attaccato in diretta sabato sera su Rai1. I fatti, prima di tutto. Sabato va in onda su Rai1 "Ora o mai più", lo show condotto da Amadeus. Minghi si esibisce con Annalisa Minetti e canta “Vattene amore”, successo del Festival di Sanremo 1990 all’epoca in coppia con Mietta. A giudicare la performance durante lo show di Amadeus ci sono la Vanoni, Red Canzian e la Rettore. Piovono critiche dopo l’esibizione di “Trottolino amoroso”. La Vanoni dice: “Penso che questa trottolino amoroso sia una canzone per bambini, a me fa ridere, che è? Cos’è?”. Ma anche Canzian e la Rettore non risparmiano critiche. Minghi è visibilmente infastidito: “Vattene amore” è indiscutibilmente un cavallo di battaglia per antonomasia nella musica italiana.

A sollevare il polverone in Rete è sua figlia Alma, che ha annunciato: “Sabato ci aspettiamo le scuse. Altrimenti procediamo per le vie legali”. Intanto in Rete migliaia di persone stanno pubblicando video cover in ogni lingua di quel successo di Amedeo Minghi. Difeso da tutti. L’hashtag #siamotuttitrottolinoamoroso è diventato virale.