Isola dei Famosi, giallo sul "reality bloccato". Che succede in Honduras?

Torna l’“Isola dei Famosi”, torna il canna-gate sotto forma di denuncia per Eva Henger, ma non tornano le immagini dall’Honduras. Non era mai successo in tanti anni di reality show. Cosa sta succedendo al programma di Alessia Marcuzzi.

L’“Isola” è partita giovedì 24 gennaio, gli ascolti sono stati deludenti nonostante il cast sia indovinato (spiccano lo sporcaccione Paolo Brosio e l’ormonale bomber Ghezzal): in quattro ore di diretta sono successe più cose che in tre mesi di GFVip 3. Tuttavia le premesse di un trash storico sono andate via via scemando perché in quattro giorni non si è visto nulla. Niente. Nemmeno il laborioso cambio di guscio dei paguri. I numerosi appuntamenti sparsi in tutto il palinsesto delle diverse reti Mediaset hanno mostrato in loop le stesse immagini. Ha voglia Alvin di avvertire: “Chi non ci segue è un filibustiere”: si guarda sempre lo stesso film.

Da Canale 5 a Mediaset Extra (dovrebbe avere la versione estesa) si è visto e rivisto “Villa Transito”, il pettegolezzo dell’ex “Amici” Luca Vismara sulla lasagna “schifata” da Demetra Hampton, Paolo Brosio che corre a spiare Taylor Mega mentre si mette la crema sul lato B, Ghezzal che fa battute a doppio senso, l’arrivo di Riccardo Fogli con successiva frase irrispettosa verso la massaggiatrice (“aiuto ragazzi, ho paura… magari mi violenta”), Marina La Rosa che contende a Kaspar Capparoni il titolo di volpe-barra-faina, la logorroica e asfissiante Sarah Altobello, Grecia Colmenares che si esprime in modo incomprensibile, non dorme la notte e per questo è oggetto di scherno. La prima puntata è stata mandata per intero talmente tante volte da poterla imparare a memoria. Per quanto riguarda l’approdo in spiaggia sono andate in onda solo le immagini della prima sera, quelle successive alla diretta: il fuoco, l’incontro con i “galeotti”, le prime impressioni e i buoni propositi pronti a infrangersi davanti all’ultimo chicco di riso. Da venerdì mattina a oggi è buio, vuoto assoluto. Non si è vista una capanna, una stuoia, una lite per i tacchi Louboutin di Taylor Mega o il gioco del tiro al bersaglio contro la Hampton (in nomination insieme a Taylor la scapezzolata e Kaspar il polemico). L’account ufficiale Instagram tace con un post fermo alla diretta e l’Instagram Story rimanda ad Alvin che sorvolerà le isole per mostrarne la bellezza (non sapevamo fosse “Geo”, nda). Come mai? Perché il reality è "bloccato", impantanato? Problemi tecnici causa maltempo? Problemi di permessi? Oppure la scelta di mostrare ai naufraghi ogni giovedì gli RVM della loro esperienza sta svuotando le strisce e gli appuntamenti quotidiani? Ma se il pubblico non vede cosa accade tra i naufraghi in Honduras come fa a decidere chi eliminare? Repetita juvant, ma qui stanno esagerando.