Si litiga per peli e pipì. E c'è già un vip che rischia

E finalmente si vide qualcosa dell’“Isola dei Famosi”. In Honduras nervi tesi tra i naufraghi già al secondo giorno. Marina La Rosa si sta dimostrando un valido leader, capace di organizzare e assegnare i compiti con logica e soprattutto di dividere il riso in maniera equa. Da capo dei pirati, infatti, deve stabilire le razioni anche per la ciurma che dorme su un’altra isola e all’arrivo del sacchetto, Ghezzal ha riconosciuto: “Tira le frecciatine però è giusta e corretta”. Marina ha anche affrontato i primi due litigi.

I “galeotti” (i 4 finalisti di “Saranno Isolani”) sono molto indisciplinati, dovrebbero uscire dal recinto solo per tre ore al giorno e su indicazione del leader pirata, al contrario hanno violato il regolamento più volte: Yuri è scappato per andare in mare a levarsi i peli con la lametta, John è uscito per altri motivi e lo stesso hanno fatto Giorgia e Alice. Il mancato rispetto delle regole comporta la decurtazione dei grammi di riso da parte della produzione. Così Marina La Rosa ha castigato Yuri: “A me dispiace che sei pieno di peli, ma non me ne frega un ca**o. Per colpa vostra hanno diminuito il cibo, ci sono delle regole e vanno rispettate. Non potete uscire quando vi pare”. Il battibecco è poi proseguito tra Yuri e John che si sono mandati a quel paese. Più tardi Taylor Mega (già amica di Giorgia Venturini) ha riferito a Marina La Rosa che la “galeotta” Giorgia era arrabbiata per la frase: “Se sta male se ne torni a casa”. La piratessa Marina è corsa al recinto: “Giorgia, io non ricordo di aver detto quella frase. O il sole mi ha dato alla testa o sento la fame, ma io non ho mai pronunciato quella frase”. La “galeotta” Giorgia non le crede: “Non mi ha convinto, ho fatto bene a dirglielo così capisce subito con chi ha a che fare. Io non accetto ordini da nessuno”. Non è rose e fiori neppure sull’isola della ciurma: Grecia Colmenares ha fatto la pipì appena fuori la tenda-dormitorio e Paolo Brosio è stato svegliato dall’odore nauseabondo. Quando gliel’hanno fatto presente, l’attrice ha replicato: “L’ho fatto solo una volta, d’ora in poi la farò laggiù. Va bene?!”.

Intanto Alvin ha invitato i naufraghi honduregni a una caccia al tesoro. Dovevano dissotterrare il cocco d’oro che dà diritto alla finale dell’ “Isola dei Famosi” fin da subito. Chi l’ha trovato non deve dirlo agli altri isolani pena la perdita del beneficio. Giovedì 31 gennaio in diretta su Canale 5 sarà svelato il nome del fortunato concorrente e sempre nella seconda puntata scopriremo chi è il naufrago finito nell’occhio del ciclone della stampa come ha riferito Alvin: “C’è un vip che non sa di essere al centro di una polemica in Italia, giovedì glielo diremo e ascolteremo le sue spiegazioni”. Sarà mica Riccardo Fogli?