Corona fa il testamento in tv: "Lascio tutto a mio figlio". E su Belen: "È l'ultima donna che ho amato"

Lavoro. Amori, testamento ed ex. Ovviamente c’è anche spazio per Belen Rodriguez. Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua ed in studio da Federica Panicucci a “Mattino 5” riavvolge il nastro dei ricordi. La sua vita, vissuta sempre ad alti regimi tra successi e cadute, l’ha raccontata nell’ultimo libro intitolato “Non mi avete fatto niente” (che ha presentato ultimamente a Milano davanti a centinaia di persone). «Ho fatto 6 anni di galera: sto bene da solo. Non ho bisogno di una persona a cui chiedere consigli». Fabrizio Corona è single. La storia che ha segnato la sua vita, dopo il matrimonio con Nina Moric (con la quale mantiene un bellissimo rapporto anche grazie al loro figlio Carlos Maria), è stata quella con Belen Rodriguez.«Se potessi incontrare quel Dio che spesso mi ha abbandonato gli chiederei di costruire una famiglia con Belen». Parola di Corona, che aggiunge: «Io e Belen siamo molto diversi. Lei è in un’altra direzione e come me è molto tormentata. Poi una che si fidanza con me sarebbe una “pazza” totale perché sono inaffidabile». Negli ultimi undici mesi di libertà Corona ha incontrato più volte Belen, rimasta single dopo la fine della storia con Andrea Iannone (ricordiamo che mesi fa il loro incontro nella hall di un albergo a Milano per un the pomeridiano fece scrivere intere pagine ai giornali di gossip). Tra Fabrizio e Belen sembra che ci sia un rapporto di stima e amicizia, anche se molti fan tifano per un ritorno di fiamma. Chissà! Corona tiene sempre vivo il gossip e negli ultimi undici mesi lo ha fatto quando ha troncato con Silvia Provvedi (una delle due gemelle del duo “Le Donatella”) o durante il flirt lampo con Asia Argento. «Tutte le ragazze che si accompagnano a me lo fanno per avere fama. Asia Argento dovrebbe ringraziarmi perché le ho regalato copertine e due settimane di passione», dice l’ex re dei paparazzi che nell’ultimo libro – in un capitolo specifico – parla anche di abitudini sessuali (in trasmissione la Panicucci glissa e cambia argomento).

Corona poi conclude parlando in tono semiserio anche del suo testamento. Scherzando tuona così: «Tutto quello che ho lo lascio a Carlos Maria, la mia bellezza, intelligenza e cervello non posso lasciarla a nessuno. Il mio cuore? Lo lascerei all’ultima donna che ho amato: Belen». Per lei sembra esserci sempre un pensiero.