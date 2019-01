L'ex di Morgan lo sbugiarda: "È un padre inesistente". E alla D'Urso: "Lui ti considera degrado"

Jessica Mazzoli, ospite di Barbara d’Urso a “Domenica Live”, sbugiarda Morgan: “E’ un padre inesistente”. Ma il peggio viene quando racconta un retroscena: “Lui ti considera degrado”.

Jessica Mazzoli ha conosciuto Morgan quando aveva 21 anni e lui 40, dalla loro unione è nata una figlia voluta. Ma Jessica vuota il sacco davanti a Barbara d’Urso: “Per Marco Castoldi in arte Morgan sua figlia Lara non esiste. Lui mette in primo piano sempre la sua vita pubblica, io sono qui per mettere in primo piano la sua vita privata. Dichiara il falso quando dice che vede la figlia. In tutti questi anni ho sempre cercato di mettermi in contatto con lui, ma non ho mai ricevuto una risposta, mai una. Ci siamo separati che la bambina aveva 3 mesi e ora ne ha 6. In tutti questi anni l’ha vista due volte. Non ho avuto l’affidamento esclusivo perché il giudice tre anni fa gli diede la possibilità di essere un padre presente. Fissò un calendario di visite e lui l’ha incontrata una sola volta. Finora ho raccontato tante favole a Lara, ho cercato di fare in modo che non sentisse la mancanza del padre dipingendolo in maniera esemplare. E lui non ha ottemperato nemmeno alla seconda sentenza che gli imponeva un percorso psicologico genitoriale. L’ultimo episodio risale a Natale: il suo avvocato mi disse che voleva vederla, ma non s’è fatto vivo e quando ho chiesto spiegazioni il suo legale mi ha risposto che non ne sapeva niente e ha rinunciato al mandato”.

Jessica Mazzoli ribadisce che cerca il mantenimento solo per la figlia: “Ha dichiarato che manteneva me e la mia famiglia e non è vero, i miei genitori lavorano e sono dignitosissimi”. La giovane madre parla di messaggi scandalosi: “Barbara, sai quando mi ha chiamato? Dopo i commenti ai suoi post su Instagram. Mi ha detto "smettila di scrivere queste cose altrimenti non posso più lavorare e darti i soldi per mantenere nostra figlia" e poi mi ha ricattata: se non vai a fare interviste ti faccio fare due cosine con la musica così non parli. Io sono anni che lavoro con la musica e mi autosostengo. Voglio dire che Lara esiste e se la vuole vedere se la deve zappare!”.

A questo punto Jessica tira uno schiaffo pazzesco: “Mi prendo le responsabilità di quello che dico. Morgan non verrebbe mai qui da te a raccontare la sua versione perché considera il programma degrado”, la d’Urso, che fino a quel momento si era lanciata in lodi sperticate del cantante, avvampa di rabbia: “Va beh, ripeto dal degrado da cui vado in onda con successo, ripeto che stimo moltissimo Morgan. Aggiungo che io nel mio degrado sono stata molto attaccata e presente con i miei figli, ma sono io! Adesso fa un appello per tua figlia”.