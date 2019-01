Da gatta morta ad ape regina: Marina La Rosa alla riscossa

Marina La Rosa, naufraga e leader pirata de “L’Isola dei Famosi”, ha riscosso subito molti consensi. L’ex gieffina è pungente, ma molto diretta. I naufraghi non amano le sue frecciatine sebbene le riconoscano una grande lealtà e c’è già chi la teme come Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

Sembra la nuova ape regina anche se alla notizia che tra i suoi compiti c’è quello di concedere le ore d’aria ai galeotti (i 4 saranno isolani, nda) ha reagito secca: “Va bene tutto, capisco il ruolo però questa cosa di trattarli come schiavi non mi piace. Non rientra nel mio essere, nel mio modo di fare”. Tra le donne gioca al gatto con il topo con Taylor Mega (“I capezzoli sono sempre così alti?”, “Sì perché ho sempre voglia” e la siciliana: “Sei pronta all’uso” e “La mando in nomination così le faccio fare le due settimane”) e Sarah Altobello: “Ti nomino perché hai comprato un costume di due taglie più piccole. Sei bella ma da donna ti dico che lo saresti ancora di più se non ti gonfiassi tanto le labbra”.

Marina ha riconosciuto in confessionale che Sarah le è simpatica perché leggera e frivola anche se non facile da sopportare tutto il giorno.