Taylor Mega a rischio. E in tv la fanno a pezzi

Taylor Mega, in nomination insieme a Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, è stata una delle protagoniste negative della prima puntata de L'Isola dei Famosi. Prima della partenza per l'Honduras, l’influencer friulana ha postato due video sul profilo Instagram in cui lasciava intendere che sarebbe tornata dopo tre settimane. Alessia Marcuzzi le ha chiesto conto e la Mega, dopo un'iniziale riluttanza e frasi del tipo: "Sono abituata a uno stile di vita altino, me la passo veramente bene e qui non c’è posto per dormire, è un'esperienza estrema", è addivenuta a più miti consigli in nome della penale da pagare.

A Mattino Cinque gli opinionisti l'hanno fatta a pezzi. "È molto femminile solo nell'aspetto, per il resto è dura, maschile, è molto arrogante e presuntuosa, brutta la frase ho uno stile di vita altino" ha osservato una giornalista. Nino Formicola ha rincarato la dose: "È cinica, fa l'influencer e ha fatto quel video per mostrare l'orologio, oggi noi facciamo il suo gioco perché abbiamo mostrato la marca dell’orologio e stiamo parlando di lei così aumenta i follower".

Marco Balestri, autore di tanti reality, ha evidenziato: "È la contaminazione dei social con la televisione, è una ragazzina di 25 anni che dichiara di dover fare l’amore 5 volte al giorno per scioccare". Anche Vladimir Luxuria non crede all’ingenuità della Mega: "Non sono d’accordo con Alba Parietti, quella non è tonta. Fa l'influencer e sa che se pubblica un video sui social la produzione lo trova subito. L'ha fatto proprio perché si parlasse di lei così da aumentare i seguaci. Non le importa niente di vincere l’Isola, ormai il gioco è quello, andare alla caccia di follower”.