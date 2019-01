Sbugiardata Taylor Mega, il retroscena sulle "tre settimane"

Il caso “tre settimane” di Taylor Mega, ribattezzata dai social "sfigataylor", continua a tenere banco in quel mix di ignoranza, supponenza e becerume che è “L’Isola dei Famosi”.

A “Pomeriggio Cinque”, Roger Garth, opinionista del salotto di Barbara d’Urso, ha rivelato: “Una nota agenzia di Roma Nord ha venduto una serata di Taylor per fine febbraio in una nota discoteca della Costa Azzurra vicino Monte Carlo. So il nome dell’agenzia con cui Taylor ha firmato il contratto che tra l’altro ha messo sui social. Una serata da 5000 euro. Quindi il fatto che ci fosse una strategia dietro a quella frase '3 settimane e torno' appare verosimile. Tanto che stamane mi hanno detto che l'agenzia ha chiamato e avrebbe sospeso la serata. La ragazza è famosa solo su Instagram per il corpo rifatto e per un tenore di vita che non si sa come abbia perché non lavora. I soldi non sono della ragazza, ha amici facoltosi”.

Un ospite aggiunge: “Sostiene che un milione di euro al mese non le basta per come vuole vivere lei. Una volta per andare a Ibiza ha preso un aereo privato solo perché aveva perso la coincidenza” e Lory Del Santo la butta là: “Ha amici che sono generosi e quando è in difficoltà l’aiutano”.