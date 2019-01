"Tre settimane e...". Come la Marcuzzi sgama Taylor Mega. Rovinata da un video

Alessia Marcuzzi disinnesca una bomba pronta a esplodere sull’Isola dei Famosi: Taylor Mega voleva sfruttare il reality per raccattare qualche follower in più sui social? Il sospetto c’è ma la paura di pagare la penale fa abbassare le ciglia finte e le tette venusiane alla ragazza.

Alessia Marcuzzi vuole spiegazioni da Taylor Mega-Elisia Todisco, sedicente “capitano d’industria”, per un paio di video apparsi su Instagram in cui dice: “Tre settimane e poi torno. Andiamo a conquistare il mondo, non l’Italia”. Alla richiesta di dare spiegazioni: “Come facevi a sapere che stavi 3 settimane? Perché hai detto 3 settimane? C’è una strategia?”, la Mega dimostra di avere idee paralizzate dal botox: “E’ il limite che mi sono data. Tre settimane è una vincita personale”. “No questo non esiste. O decidi di partecipare e fare l’Isola oppure non ci interessa di avere uno che si prefigge una data. Ma che modo di fare è? Che rispetto dimostri verso gli altri? Non ci sta bene che magari hai un malore improvviso, inaspettato alla terza settimana. Siamo sicuri che non è una strategia? Che alla terza settimana non ti viene un mal di pancia devastante o senti la mancanza di casa? Perché è normale dire ‘faccio quest’esperienza, come va, va, ci provo. Era questo che intendevi?”. Taylor non afferra: “Io la faccio per me, ma non per vincere. Non è il mio obiettivo andare avanti, vincere non è il mio scopo. Tre settimane sono simboliche, per me è già tantissimo”. La Marcuzzi, temendo l’incursione di Striscia la Notizia, preme per far chiarezza e chiede per la centesima volta: “Te lo chiedo in maniera diretta: te fra tre settimane vuoi uscire o no? Devi essere sincera. L’hai fatto per strategia? C’è una strategia commerciale dietro questa cosa?” e quella cincischia: “Uhmmm…. Ehhmmm… non è tanto la strategia, per me fare 3 settimane all’Isola è già una vincita. Ritirarmi no perché c’è la penale…”, “Ecco parliamo del traffico (cioè i follower) che ti è tanto caro”.

La giovane bofonchia, si capisce che fra tre settimane si sarebbe fatta venire la saudade ma è stata sgamata. Alba Parietti la difende: “Non sei forte come credi perché saresti stata ingenua a pubblicare quei video prima della partenza. Devi avere rispetto di chi è lì con te. Questo è un mondo di pesci grossi e te sei debole. Non fare cose che non ti riescono. Che strategia è? Se il video è pubblico allora sei tonta”. Meno comprensiva Alda D’Eusanio: “Io da donna le dico che è scorretta. Ha calcolato dall’inizio di usare il programma per avere maggior visibilità. Se sapevi di non poter resistere più di 3 settimane non dovevi proprio andarci”. La Marcuzzi si vede costretta a imboccarla: “Allora come stanno le cose? E’ una strategia commerciale o volevi semplicemente dire che ci provavi e che laddove fossi arrivata a 3 settimane saresti andata avanti?”. Ma l’influencer (il cui labiale con le sorelle Mihajlovic sarà materiale per Striscia) è tonta proprio come dice la Parietti: “E’ che ho uno stile di vita altino, me la passo veramente bene e stare qui senza comodità, senza i miei agi, mi spaventa”, poi accetta il suggerimento: “Però mi trovo bene con loro e non pensavo, può essere che dopo tre settimane abbia voglia di andare avanti”. Detto ciò che la Marcuzzi voleva sentire, si può brindare a tarallucci e vino.