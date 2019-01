"Quella clausola nel contratto Rai". Bomba di Dago su Baglioni

Il varietà di Al Bano ha danneggiato la tredicesima puntata de “La Repubblica delle donne” di Piero Chiambretti (circa 750.000 telespettatori e 3,9% di share) che trattava argomenti diversi: i reality, la censura e la chirurgia estetica. Ma è stato Roberto D’Agostino, apparso più che mai voglioso di tirar fendenti, a far esplodere la bomba: “Claudio Baglioni è in conflitto d’interessi”.

Piero Chiambretti, prendendo spunto dall'esclusione dal Festival di Sanremo della canzone “Caramelle” di Pierdavide Carone sulla pedofilia, ha invitato Roberto D’Agostino per parlare di scandali e censura. Il papà di Dagospia entra, si siede rilassato sulla poltroncina e sospira: “Ma cosa fa ancora scandalo nel 2018?! Non succede più nulla. Semmai c’è l’autocensura dei giornalisti che non vogliono dar fastidio o entrare in conflitto con il direttore”.

Chiambretti conferma la sua svolta impegnata: “Eppure la canzone Caramelle è stata esclusa e invece la pedofilia va combattuta in tutti i modi, anche con la musica”. “Eh ma sai come si dice? Ci vuole orecchio” risponde secco D’Agostino che tira fuori una realtà rimasta sotto traccia: “Io sono contrario alla direzione artistica di Baglioni. Devi sapere che nel 2011 Gianni Morandi doveva fare il direttore artistico del Festival di Sanremo, ma c’è una clausola nel contratto Rai che dice che un cantante non può fare il direttore artistico per un conflitto di interessi”. Chiambretti ci va a nozze: “E Baglioni non è un cantante?”. “Bravo, c’è anche un manager Ferdinando Salzano che ha in mano tanti artisti, Iva lo conoscerà benissimo… è il manager di Baglioni e di tanti cantanti in gara. C’è un grande conflitto d’interessi. Non può un cantante essere il direttore artistico perché ovviamente ha rapporti con il suo manager e con le case discografiche. Morandi lo fece il Festival ma attento…non come direttore artistico. Non era lui che decideva chi cantava e chi no. Fu estromesso all’epoca. Poi improvvisamente questa clausola dei contratti Rai con Baglioni è scomparsa, ma non possiamo non denunciare il conflitto d’interesse”.

Cambiando argomento, Piero mostra il video di Belen censurato da Instagram e D’Agostino replica tagliente: “Ma che voi censurà di Belen?! La colonscopia?!”. Ma l'altro grande affondo "Dago" lo riserva ad "Adrian": “Hanno detto che era porno? Ma va...che problemi ci sono a vedere un nudo o due donne che si baciano. Il problema vero lì era la rappresentazione al teatro di Verona. Sono avvenute delle cose che erano da censurare. Lui non si è presentato, non ha parlato, non c’erano prove, quello era il porno! Non il cartona animato. Ma poi andiamo a toccare un autore come Milo Manara? Ma dai su! Le femministe criticano perché si vede solo lei nude? No, c’era anche lui nudo”.