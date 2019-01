L'ammissione atroce della Marcuzzi sull'Isola. Striscia la affonda subito

"Striscia La Notizia" a modo suo dà il bentornato ad Alessia Marcuzzi e all'Isola dei Famosi 2019. Prendendo spunto dalla conferenza stampa di presentazione del reality show (al via domani giovedì 24 gennaio su Canale 5), Ficarra fa notare che Alessia Marcuzzi "ha candidamente confessato che la decisione di far tornare Francesco Monte è stata concordata con lei e la produzione, ma la "svicolona" non l’aveva mai ammesso finora. Aveva sempre detto di non sapere niente e che qualsiasi cosa fosse accaduta prima del gioco non era di sua competenza. Invece il gioco era già iniziato con le telecamere in villa”.

Striscia insiste ad appellare la Marcuzzi con il nomignolo di pinocchia anche in merito alle canne di Francesco Monte. “Sul cannagate ha dichiarato che parla da madre e che non si devono fare, è una cosa grave, ma personale” ha sottolineato Ficarra mettendo l’accento sul fatto che l’ex naufrago fumava in pubblico e insieme ad altri concorrenti. I conduttori lanciano un appello: “Non fumate altrimenti poi ci tocca parlarne”. In poche parole hanno affilato le unghie e impugnato la lente d’ingrandimento.