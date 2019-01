Come "Adrian" trolla tutti. L'affondo a Mediaset è micidiale

Alla seconda puntata di "Adrian", Adriano Celentano continua con il teatro dell’assurdo e fa metatelevisione: “Più a reti unificate di così, Rai e Mediaset fanno gli stessi programmi. Mi perdoni padre ho peccato perché ho illuso Canale 5 che ci sarei stato fisicamente”.

L’anteprima di “Adrian” è uno sketch di Natalino Balasso sui call center invadenti capaci di proporre contratti anche ai senza tetto, mentre “Aspettando Adrian” è un monologo-citazione di Giovanni Storti: “Hai visto Celentano? Ieri ha detto 15 parole in tutto”. Anche un riferimento ai governanti senza né arte né parte e ai migranti. Poi tocca a Nino Frassica e Francesco Scali ancora alle prese con il casting sulle persone degne di salire sull’Arca di Adrian per un futuro migliore visto che il presente è compromesso e la fine del mondo è vicina (questo è il nesso con il cartoon “Adrian”). Ma Adriano Celentano trolla tutti: è nel confessionale e a padre Frassica confessa: “Perdoni padre, ho peccato. Ho lasciato illudere Canale 5 che avrai partecipato fisicamente allo spettacolo, ma non potevo perché dovevo seguire Adrian, la mia anima (ecco perché è disegnato giovane nel cartoon, è l’anima non la trasposizione fisica, nda). Ho detto che potevo esserci e non esserci che poi è quello che sta succedendo, c’è ma non c’è… sono in tre…”.

Frassica lo accusa di “Taciturnità molesta, ma io non ti posso assolvere perché ci vuole un prete Mediaset e io sono un prete Rai” e Celentano blasta Canale 5: “Ma non c’è differenza, i programmi che fa Mediaset li fa la Rai e quelli che fa la Rai li fa Mediaset il doppio”, “E’ vero, ti assolvo a reti unificate in nome del padre, del Silvio e del Santissimo ascolto”. E pensare che il direttore di rete, Giancarlo Scheri, aveva dichiarato: “Ci fidiamo ciecamente di Adriano”. Parte “Aspettando Adrian” ed è di nuovo monologo di Natalino Basso e sketch con Giovanni Storti su quota 100 e sicurezza. Ma Celentano? Beh, replica se stesso: si palesa alle 22.14 ed è standing ovation del pubblico che urla: “Adriano non morire mai”. Basso e Storti scherzano (“gli pagano un sacco di diritti perché le pause le ha inventate lui”) mentre Celentano tace. Tace e tace. Fa qualche passo, accenna un sorriso e va via salutando a braccia alzate il pubblico in delirio del teatro Camploy. Quattro minuti in totale e stavolta nemmeno una parola. Poca originalità o tanta avanguardia? Nel dubbio parte il cartone animato.