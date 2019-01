Il cartoon di Celentano si piega alla fiction di Anna Valle e Alessio Boni

"Adrian", la serie evento floppa. Conquista il lunedì sera "La Compagnia del cigno" su Rai1. Federica Panicucci a “Mattino Cinque” esalta gli ascolti ottenuti da Adriano Celentano nella prima puntata di Adrian parlando di 22% di share e oltre 6 milioni di telespettatori, poi chiede lumi all’inviata sulla seconda puntata, quella che andrà in onda stasera: “Ci sarà Adriano? Chi ci sarà sul palco? Tornerà Frassica? Il cartone animato sarà anticipato da uno spettacolo?”, la giornalista è imbarazzata, non sa cosa rispondere, sarebbe stata maggiormente a suo agio durante un’interrogazione di chimica farmaceutica. “Eh non si sa, non lo so e anche se lo sapessi non potrei dirlo” afferma. E dunque, vediamo i dati Auditel: la serie evento Adrian è stata suddivisa in blocchi come Domenica Live: Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12 ha interessato 5.997.000 spettatori pari al 21.92% di share, mentre Adrian il cartone animato è stato seguito da 4.544.000 spettatori pari al 19.08% dalle 22.12 alle 23.11 e Adrian il finale (cioè tutti i titoli di coda e uno spezzone delle prove) è stato seguito da 2.351.000 telespettatori e il 12.2%. Su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno in onda dalle 21.34 alle 23.27 ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Poi Rai2 con Ultimo Tango a Parigi (1.149.000 spettatori pari al 5.1% di share) e Bastardi Senza Gloria (1.215.000 spettatori per il 6%). Dunque per Adriano Celentano in fugace apparizione da “scappato di casa” al Teatro Camploy di Verona la curva crolla. Vincono Anna Valle, Alessio Boni e i suoi musicisti. Senza aver speso 20 milioni di euro (tanto sarebbe l’investimento di Canale 5 per "Adrian").

Stasera su Canale 5 ci sarà la seconda puntata e mercoledì la conferma se gli italiani lo ritengono un evento o una enorme trollata.