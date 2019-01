Colpo di scena: che succede all'Isola dei Famosi. E rispunta la Cipriani

Colpo di scena a "L’Isola dei Famosi" al via giovedì 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi: il nome dell'inviato non sarebbe Filippo Nardi. A “Verissimo” l'ex gieffino aveva ufficializzato il suo ruolo in Honduras: conduttore delle prove e dei collegamenti con la palapa, ma secondo “TvBlog” non sarebbe vero: Nardi lascerebbe il posto ad Alvin che dunque non sarà naufrago. Per il posto lasciato libero, Alessia Marcuzzi aprirebbe un televoto flash tra il mago Otelma e Francesca Cipriani che farebbe quindi l’Isola per la seconda volta in un anno.

“Secondo le informazioni in nostro possesso infatti Nardi nel corso della prima puntata lascerà il suo posto ad Alvin, che da concorrente tornerebbe ad essere inviato del programma prodotto da Magnolia – si legge sul sito - Nardi tornerà in Italia e verrebbe indetto un televoto per sostituire Alvin. Il televoto vedrebbe al ballottaggio per un posto nel cast dei naufraghi la coppia formata dal mago Otelma con Francesca Cipriani. Queste sarebbero le sorprese che l'Isola dei famosi avrebbe in serbo per la prima puntata in onda giovedì prossimo”.