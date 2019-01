La Littizzetto punge su Di Battista. E Fazio si imbarazza

Luciana Littizzetto dà una stoccata al governo gialloverde e Fabio Fazio si imbarazza. In collegamento con Mara Venier, il conduttore di “Che Tempo che Fa” annuncia gli ospiti della puntata di stasera tra i quali figura anche Alessandro Di Battista: “Così ci spiegherà come andrà a finire…” e la Littizzetto fulminante: “Per noi”.

Il riferimento è alle indiscrezioni di una retrocessione del programma da Rai1 a Rai3 (ufficialmente per ascolti non in linea con le aspettative, nda). Fazio ride e smorza: “Scema, ma che c’entriamo noi…”. Meno pericolosa la battuta iniziale iniziale contro Barbara d’Urso quando il conduttore ha scherzato con Mara Venier: “Da che ora sei sveglia?”, “Dalle cinqueeee” ha replicato Mara dallo studio di “Domenica In” intitolato a Fabrizio Frizzi e ormai casa degli italiani la domenica pomeriggio.