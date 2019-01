Perché non può fare sesso. Urtis scandalizza Chiambretti

Show del chirurgo Giacomo Urtis nello sfrontato salotto di Piero Chiambretti "La Repubblica delle donne". "A causa del lifting non posso fare sesso. Non si usano solo le parti basse". E via con "bocca di rosa". Verso la fine della trasmissione, Chiambretti parla di chirurgia estetica e introduce il chirurgo Giacomo Urtis, noto per i volti tutti uguali e per la partecipazione all'Isola dei Famosi. Entra con una vistosa fascia elastica che corre dal sottomento fino alla testa. Si è sottoposto a un lifting del viso e solo per come va in giro meriterebbe il daspo da tutte le sale operatorie. Sembra uno reduce da choc allergico agli arachidi, ma lui ne va orgoglioso: “Anno nuovo faccia nuova, l’ho fatto due settimane fa, ci vogliono 5 mesi per la faccia definitiva”, “Ma sembra un uovo di Pasqua! Se starnutisce vola via tutto? Adesso dovrà cambiare carta d’identità. Cerchiamo di essere onesti, cerchiamo di rimanere con la nostra faccina” replica Chiambretti contrario agli stravolgimenti fisici e Urtis: “Il mio iPhone non fa più il riconoscimento visivo”.

Decisa anche Alda D’Eusanio, nuova opinionista de “L’Isola dei Famosi”. “Come ca**o ti viene in mente di ridurti così”. Ma Giacomo Urtis si guadagna di diritto il soprannome di "bocca di rosa" per le sue attività sessuali: “Non posso fare sesso per un mese e mezzo, né palestra, né canto”. E Francesca Barra: “Perché niente sesso?! Non capisco... perché se uno si opera alla faccia non può fare attività qua? (e indica il basso ventre, nda)” e Signorini sibila: “Perché dove hai indicato con le mani non è il posto giusto…”.

Chiambretti intuisce la deriva: “Perché non facciamo il programma che è stato scritto in modo certosino?”, ma Urtis fuga ogni dubbio: “Il sesso aumenta la pressione e si gonfia la faccia… e poi non si usa solo là! Si usa anche altro…”. Chiambretti si morde le mani dalla (finta) disperazione tra le risate generali.