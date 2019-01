Masterchef riparte con Giorgio Locatelli. Ecco chi è il nuovo giudice

Fornelli caldi? Pentole nuove? Dispense piene? Allora siete pronti per l’ottava edizione di MasterChef Italia. Il cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy, riapre la cucina domani, giovedì 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e su NOW TV. Ai giudici storici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo si aggiunge Giorgio Locatelli, già apprezzato in MasterChef All Stars.

Il proprietario della Locanda Locatelli, noto ristorante di Londra premiato con una stella Michelin e meta della Royal Family, conserva un ottimo ricordo dell’esperienza televisiva: “Ci sono stati momenti belli e mi sono emozionato quando qualcuno ha dovuto lasciare il programma. La competizione è vera, sentita e vissuta in modo leale”.

Format vincente non si cambia: nella prima puntata si vedrà il live cooking degli chef amatoriali desiderosi di fare della loro passione un vero lavoro. Gli 80 aspiranti concorrenti hanno avuto 45 minuti per preparare un piatto con ingredienti portati da casa e 5 minuti per completarlo davanti agli occhi attenti e ai palati fini dei giudici. La metà è passata alla prova dell’Hangar dove il gruppo è stato ridotto a 20 cioè i posti dell’ambita Masterclass. Il vincitore è stato premiato con 100.000 euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini&Castoldi.