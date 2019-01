Mediaset a tutto reality: ecco quando parte il Gf15 della d'Urso

Mediaset insiste con i reality show: torna il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Le fiction e i film di Canale 5 quasi mai battono la prima serata della Rai, fatta eccezione per l’“isola” Maria De Filippi. Per questo l’a.d. Piersilvio Berlusconi e il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, puntano su un genere garanzia di ascolti e soprattutto di uno share superiore a quello della media della rete ammiraglia (anche se il GFVip 3 non ha bissato il successo del 2017 perdendo il confronto con il competitor di RaiUno).

Adesso l’azienda del Biscione ci riprova con l’“Isola dei Famosi” al via il 24 gennaio. Il reality di sopravvivenza dei vip in Honduras, condotto da Alessia Marcuzzi, con opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, andrà in onda ogni giovedì, ma quanto durerà? Quasi tre mesi come l’anno scorso o un po’ di meno? Se durasse fino a metà aprile Canale 5 manderebbe in onda in contemporanea ben due reality show visto che il Grande Fratello16 riaccende le luci della casa di Cinecittà lunedì 15 aprile. L’anticipazione è del sito TvBlog che rivela anche la durata, 10 puntate, e la tipologia del cast: “la nuova edizione del GF avrà un cast di concorrenti ibrido, con la presenza di una serie di Vip (o presunti tali) mixati con dei concorrenti nip (o quasi)”. Una soluzione che la d’Urso scartò un anno fa quando come ha confermato Cristina Plevani, la vincitrice del primo storico GF: “Era tutto deciso, dovevo andare a firmare, ma poi le cose sono cambiate”.