Marcella sfida la Rettore: "L'affronterò col sorriso"

Marcella Bella taglia il traguardo dei 50 anni di carriera con la stessa freschezza e il medesimo entusiasmo di quando nel 1972 cantò il celeberrimo brano “Montagne Verdi” (oggi un po' "odiato") al Festival di Sanremo. Sarà giudice del celebrity talent “Ora o mai più” al via sabato 19 gennaio su RaiUno. E sulla rivalità con Donatella Rettore si limita a un sornione: "L'affronterò con il sorriso".

Tra pochi giorni, in diretta dallo Studio 2000 di via Mecenate a Milano, "Ora o mai più" condotto da Amadeus sfiderà "C'è Posta per Te" il people show di Maria De Filippi. Lo scopo dello show è quello di riportare alla ribalta cantanti che hanno conosciuto il successo, ma che per vari motivi sono caduti nel dimenticatoio.

In gara ci saranno Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis, Barbara Cola (ex corista di Gianni Morandi), Paolo Vallesi, Michele Pecora e Annalisa Minetti al posto di Anonimo Italiano.Tra le novità della seconda edizione di “Ora o mai più”, l’ingresso tra i coach di Ornella Vanoni, a 80 anni icona della musica italiana, ma anche star dei social per la sua schiettezza, dei sempreverdi Ricchi e Poveri, di Toto Cutugno e di Donatella Rettore. Confermatissimi Red Canzian ex Pooh, Fausto Leali, Orietta Berti e appunto Marcella Bella.

La cantante catanese, che sta spopolando in radio con la versione latin-pop di “Aria”, canzone già portata al successo negli anni ’80, sarà impegnata in tv, ma anche con il live-tour “Metà amore metà dolore”. Inutile negare che a “Ora o mai più”, gli occhi saranno puntati anche sul dualismo con Donatella Rettore. Se l’artista veneta ha dichiarato a Caterina Balivo padrona di casa di “Vieni da me”: “Marcella? Quando si accende la lucina rossa tra noi due scatta qualcosa che ci fa litigare altrimenti stiamo in pace”, Marcella Bella fa la diplomatica: “Si parla molto di questa rivalità da anni, ma per quanto mi riguarda affronterò la Rettore e il programma con il sorriso, con simpatia e professionalità. Sono entusiasta della trasmissione e pronta a iniziare questa nuova edizione con grinta ma allo stesso tempo sarò anche obiettiva e imparziale nel giudizio dei concorrenti”.