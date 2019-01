Bonolis dà uno schiaffo a Nilsson, gelo ad Avanti un altro

Schiaffo o buffetto? Difficile capire se si tratta solo di una gag o se Daniel Nilsson ha davvero indispettito Paolo Bonolis. Fatto sta che durante la puntata di Avanti un altro il conduttore romano ha dato uno schiaffo al "valletto" dopo che Nilsson era scoppiato a ridere in seguito a un errore di pronuncia di Luca Laurenti, storica spalla di Bonolis. L'atteggiamento di Paolo, infatti, non sembra così amichevole come l'atmosfera del programma indicherebbe e la sfuriata non appare proprio una gag. In studio il malcelato gelo tra i presenti è stato coperto da sorrisi forzati e applausi della platea. Ma forse il modello svedese, d'ora in poi, farebbe meglio a non scherzare "sull'amichetto de Bonolis".