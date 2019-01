Arriva Il principe cerca moglie 2. Eddie Murphie torna a Zamunda

Il principe cerca una nuova moglie. Già, perché Eddie Murphie ha annunciato che a trent'anni di distanza da "Coming to America", film diffuso in Italia con il titolo "Il principe cerca moglie", il sequel della fortunata commedia. Scritto da Kenya Barris, creatore di Black-ish, il nuovo capitolo delle avventure del principe Akeem vedrà Murphie cimentarsi di nuovo con i molteplici personaggi interpretati nel film. Secondo Entertainment Weekly la regia sarà affidata a Craig Brewer che ha già diretto l'attore americano in "Dolemite Is My Name".

"Dopo molti anni di attesa, sono elettrizzato che Il principe cerca moglie 2 stia ufficialmente andando avanti", è il commento di Murphy. "Non vedo l’ora di riportare questi personaggi, amati e ormai classici, sul grande schermo".

Nel 1988 il principe Akeem volava a New York, più precisamente nel Queens, per cercare una donna che lo amasse davvero e non per il blasone di erede al trono di Zamunda, fantasioso e ricco regno africano. Secondo le prime notizie diffuse, il sequel racconterà il ritorno negli Usa del principe, in cerca questa volta del figlio scomparso.