Isola dei Famosi, è Filippo Nardi l'inviato in Honduras

Il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi è Filippo Nardi, ex naufrago della passata stagione. Il conte ed ex gieffino sostituisce Stefano De Martino e si sta facendo le ossa con il reality web "Saranno isolani" il cui vincitore avrà diritto a partecipare ai mesi di privazione e sofferenze in Honduras.

Dunque tramonta ufficialmente l'ipotesi di Alvin di nuovo spalla di Alessia Marcuzzi. Probabile che il simpatico presentatore vesta il costume da naufrago ripercorrendo le tappe di Simona Ventura che da conduttrice del reality si è rimessa in gioco come concorrente.