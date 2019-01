Uomini e donne senza freni. Tina si mangia vivo Gianni Sperti. Poi il vaffa bis di Claudia

Puntata movimentata al Trono Classico di “UominieDonne” come non si vedeva da tempo. Tina Cipollari mangia vivo Gianni Sperti e la corteggiatrice Claudia perde le staffe con il tronista Lorenzo: gli tira un “vaffa” così da plateale da indurre Maria De Filippi a chiedere il bis.

Il Trono Classico raramente tiene il passo del Trono Over quanto a spunti trash. Tronisti/e e corteggiatrici/e sono molto posati, direbbe Sara Affi Fella “drogati di telecamera”. Bei manichini che recitano come possono cioè male. Fanno eccezione Teresa Langella e Luigi Mastroianni, più veri rispetto a Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Oggi però nella prima puntata del 2019 è divampato il fuoco del trash. La corteggiatrice di Lorenzo, Claudia Dionigi, dopo aver visto un’esterna molto intima tra Lorenzo e la rivale Giulia, ha allargato le braccia e urlato un sonoro “ma vaff***lo”. Maria De Filippi, che nutre dei dubbi sul trono di Lorenzo, le ha chiesto: “Scusa, puoi ripetere che non si è sentito?” e Claudia ha concesso il bis.

Più tardi è toccato alla fumantina opinionista Tina Cipollari replicare per le rime al collega Gianni Sperti che l’aveva punzecchiata con “Maria, la sua è follia senile” mentre usciva dallo studio. Tina è rientra rata imbelvita: “Quando tu ti togli questo parrucchino e l’ovatta da in mezzo alle gambe, cosa rimane?! C’hai 65 anni e dici ancora che ne hai 25, ne hai più di 63… altro che follia senile” e Sperti divertito: “Mariaaaa, ma sta sempre a guardarmi lì, dice che ho l’ovatta, ma non ce l’ho”.