"La Vita in Diretta", mazzata finale da Geo & Geo...

C’è una sfida nella sfida nell’intrattenimento pomeridiano della televisione italiana. “Pomeriggio Cinque” è il competitor de “La Vita in diretta”, ma quest’anno il duello si è trasformato in un triello a causa della concorrenza interna di “Geo & Geo” su Rai3. Oggi l’Auditel ha regalato una grande soddisfazione al volto storico Sveva Sagramola e a Emanuele Biggi, sua spalla dal 2013. La trasmissione, che analizza a 360° il rapporto dell’uomo con l’ambiente, ha battuto nettamente il contenitore pomeridiano condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Il daytime del pomeriggio è sempre appannaggio di Barbara d’Urso che con “Pomeriggio Cinque”, mercoledì 9 gennaio, ha intrattenuto 2.123.000 spettatori per una share del 16,7% nella prima parte, 2.417.000 telespettatori nel secondo blocco per una share al 16.6% e 2.377.000 spettatori al 14.8% nel terzo e ultimo segmento. “La Vita in diretta” ha interessato 1.488.000 spettatori per la share al 12.3% nella prima parte e 1.769.000 (13.2%) nella seconda. Un pessimo risultato per Timperi-Fialdini (gli addetti ai lavori ipotizzano da giorni una sostituzione della conduttrice con Elisa Isoardi per la prossima stagione) impallinati non solo dalla d'Urso, ma anche dal “fuoco amico” di “Geo & Geo” che ha conquistato ben 2.062.000 spettatori per una share al 14.7% di share.