Cipriani furiosa con Nudo: è un cafone. E svela il perché

Francesca Cipriani show a "Pomeriggio Cinque" contro Walter Nudo: "Falso e maleducato". E poi litiga con Biagio D'Anelli. Francesca Cipriani aveva preso una scuffia per il vincitore del GFVip Walter Nudo, ma il modello e attore non ne vuole sapere. Oggi a "Pomeriggio Cinque", ospite di Barbara d'Urso, la prezzemolina ha asfaltato l'ex amato: "È un gran maleducato, gli ho scritto su whatsapp 'complimenti per la vittoria, come stai?' e lui ha visualizzato perché è apparsa la spunta blu ma non ha risposto. Non si fa così, è brutto. Poi mi aveva scritto una cosa carina su una foto, l'ho ringraziato su messenger e mi ha detto che era stato obbligato a scrivere quel messaggio. È un grande cafone, è brutto dire una cosa del genere a una donna. Non mi ha mai detto neanche grazie. È un grandissimo maleducato. Lo dico e lo ripeto. Che cafone".

La Cipriani è a dir poco incontenibile: "Gente che ricopre un ruolo importante mi risponde e lui no. Matteo Salvini mi risponde! Ma lui chi è? Non è umile, faceva il santone in casa, ringraziava tutti e a me niente. Poi dice che è vegano e fa video in cui mangia pesce e salumi allora prende per i fondelli... dai... essere leali non vale la pena, io sono maledettamente vera e voglio un uomo vero!". L'ex naufraga conferma anche le parole del direttore di "Nuovo" Riccardo Signoretti: "Sì è vero che prima di andare in un programma chiede se ci sono io perché non mi vuole incontrare. E pensare che Biagio mi aveva avvertito, mi aveva detto che non dovevo fidarmi".

L'ex gieffino smentisce: "Cosa mi importa di parlare male di Walter Nudo? Ti ho solo detto: stai attenta perché esce e non ti calcola. Ti ho detto di stare attenta. Ci conosciamo da 10 anni, ti voglio bene però non ho sparlato di Walter", ma la Cipriani rincara la dose: "Hai detto peste e corna su Walter, che era un vecchio che si giocava le ultime cartucce. Hai detto cose pesantissime su di lui. Perché non le dico? Perché dici che non è vero. Quanta falsità... mannaggia... quando si accende la lucina rossa non dite più la verità". Il battibecco va avanti con l'uomo in evidente imbarazzo.