Yuri Chechi si sfoga con la Balivo: "Ecco perché non mi hanno invitato..."

“Motivi politici” così Yuri Chechi, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, spiega il mancato invito alle celebrazioni per i 150 anni della Federazione Ginnastica Italia. Il “Signore degli anelli”, plurimedagliato e oro olimpico, si è seduto nel salotto di Rai1 e a precisa domanda di Caterina Balivo sull’invito smarrito in occasione della festa della FGI, Yuri Chechi ha risposto: “No, no, non l’hanno smarrito”, “Magari sapevano fossi all’estero…beh tu hai dato un grande supporto” lo incalza la Balivo e il ginnasta: “Mi sono permesso di dire anch’io questo però non vorrei entrare nei dettagli di una scelta politica e secondo me è sbagliato perché lo sport deve andare oltre la politica”, “Non sei stato invitato per motivi personali?”, “Sì e secondo me è fortemente sbagliato e dovevo dirlo. Andrò ai prossimi 150, non ho impegni, vediamo se forse ce la faccio” scherza Chechi.

Caterina Balivo insiste: “Ma ti sei arrabbiato? Hai alzato il telefono? E a casa con chi ti sei sfogato? Io avrei fatto un macello” e Yuri Chechi: “Mi è bastata la solidarietà che ho sentito, non troppo dal mondo della ginnastica e posso comprenderlo, ma da alcuni colleghi sì. E’ stata più una presa di posizione per le motivazioni prettamente politiche per le quali non sono stato invitato”, “e quali erano?!” e finalmente Yuri Chechi sputa il rospo: “Mi ero candidato in opposizione all’attuale Presidente (Gherardo Tecchi, nda), per poco non riesco a vincere, è una legittima politica che però deve avere dei limiti”. La Balivo chiede: “Ma tu da Presidente ti saresti invitato?”, “Io sì assolutamente sì e molti altri che hanno fatto grande questo sport”.