Rocco Siffredi verso l'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare in Honduras. A partire dal 24 gennaio, il reality che “affama” volti noti dello spettacolo tornerà su Canale 5 e al timone ci sarà sempre Alessia Marcuzzi. In studio sembra certa la presenza di Alda D’Eusanio in qualità di opinionista, ma chi sarà il suo dirimpettaio? In un’intervista a un noto quotidiano, il pornodivo ed ex naufrago Rocco Siffredi ha dichiarato: “Di nuovo c’è che Mediaset mi ha offerto di fare l’opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Ci stiamo mettendo d’accordo”. Sulla carta la coppia non è niente male.