Lite sui talent, Red Ronnie se la prende con la Maionchi

Red Ronnie, ospite di Massimo Giletti a "Non è l’Arena" per raccontare gli 81 anni di Adriano Celentano, sbotta contro i talent show: "Sfornate solo ragazzi bellocci" e scatta la lite con Mara Maionchi, storico giudice di “X Factor”.

Red Ronnie, enciclopedia vivente della musica, durante l’ultima puntata di “Non è l’Arena”, ha accusato la Maionchi di “sfornare solo ragazzini bellocci facendo fuori i cantautori”. Non pago Ronnie ha precisato il suo pensiero: “Nel mondo musicale di oggi, Celentano, De Andrè, Vasco Rossi, Gino Paoli, Jovanotti, Lucio Dalla non uscirebbero. Noi abbiamo fatto cambiare mestiere ai futuri Celentano, Vasco Rossi, tutti stanno cambiando mestiere”. Giletti interpella Mara Maionchi presente in collegamento e non in studio: “Non ho capito bene, vorrebbe dire che quelli che potrebbero essere come loro cambiano mestiere?”, “Esatto perché non hanno spazi” risponde Red Ronnie.

In realtà la Maionchi aveva capito bene fin dall’inizio e replica puntuta: “Aaaahhh ecco, senti perché non trovi qualcuno e lo porti che gli facciamo fare questo mestiere?!” e quello: “Mara, io lo faccio sempre, io lo faccio”, “Eh ti vedo… tutti lo facciamo, se li trovi… guarda…”, “Beh ma quando vedi un gigante come Celentano” rintuzza Ronnie. La discografica non si dà per vinta: “Grazie è il meglio del meglio che abbiamo avuto dal dopoguerra in avanti”, “Ma da quanto tempo non esce un artista del genere?” e di nuovo la Maionchi: “Ehhh forse non ci sono più, forse il modo di comunicare è diverso… che ne sappiamo”, “No io lo so, incontro tanti ragazzi, ci sono tanti Celentano, Vasco Rossi e non hanno occasioni”, ma la risposta è secca: “Ehhhhh, allora ti sfido a portarmeli”.