Giorgio Manetti, giallo sull'Isola dei Famosi

Amato dalle donne, garanzia per gli ascolti tv. Giorgio Manetti, noto alla cronaca rosa per “Uomini e donne over”, da settembre scorso ha lasciato il programma di Maria De Filippi che gli ha dato tanta popolarità. Adesso ha un nuovo amore. Non ne parla facilmente preferendo difendere la propria privacy. “Non vi rivelo il nome, ma la conoscevo da anni. Dopo una storia di qualche tempo con lei ci siamo ritrovati”, svela Manetti. Che, secondo rumors, è in corsa per l’Isola dei famosi come concorrente.

“Credetemi, non so nulla al momento. Avrebbero dovuto dirmelo o no?”. Insomma, è giallo sulla a possibile partenza per l’Honduras. Anche perché, proprio a partire da oggi, Manetti ha iniziato un nuovo programma in un tv locale Toscana (il cui segnale arriva in varie regioni del nord Italia). Si occuperà di moda e lifestyle in una puntata settimanale. Proprio come la sua nuova attività imprenditoriale, avviata subito dopo l’addio a “Uomini e donne”. Ma Manetti confessa: “Potrei fare l’opinionista in qualche programma, se mi chiamassero. Penso che funzionerei”. Una proposta lanciata all’ombra della sua presunta partenza per il nuovo reality di Canale5? Chissà.