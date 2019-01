Damante e la verità sull'Isola dei Famosi (e su Giulia De Lellis)

Nessun reality. Nessuna partenza per l’Honduras né come inviato, né come concorrente. Andrea Damante (ex fidanzato di Giulia De Lellis, ex tronista ed ex gieffina vip) non ci sarà e smentisce categoricamente sui social le voci legate ad una partecipazione all’Isola dei Famosi.

“No, non sarà così. Io non farò l’Isola dei Famosi. Non so chi abbia dato questa notizia, ma non è vera. Niente, volevo fare solo un po’ di chiarezza, perché erano già partiti sparati i simpatici insulti della gente”, dice Damante che in questi ultimi mesi - dopo la rottura con la De Lellis- si è dedicato totalmente alla musica (che rappresenta la sua più grande passione) dividendo a metà il fan della coppia.

Nonostante sia finita quella favola d’amore, iniziata negli studi di Maria De Filippi, Damante continua ad essere super popolare con migliaia di like ad ogni foto pubblicata tra l’Italia e l’America (dove è spesso di casa per motivi di lavoro). La De Lellis, invece, sembra innamoratissima del cantante Irama e secondo i beninformati ha lasciato la casa veronese (dove si era trasferita dopo l’addio a Damante) per far ritorno a Roma. Ultimamente Damante in una Storia su Instagram si è lasciando andare dicendo: “L’ultima volta che ho pianto è stato quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione. Forse un 'ti amo' avrebbe cambiato la mia vita”. Anche se da settimane si rincorrono voci su un presunto flirt dell’ex tronista, lui ha voluto ribadire di essere single. “L’amore per me è tutto. E infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato”, ha raccontato ai fan in una Instagram Stories.