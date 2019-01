È ufficiale: Simona Ventura lascia Mediaset e l’amica Maria De Filippi per tornare in Rai. Condurrà la nuova edizione di “The Voice” su Rai2 dove è stata richiamata per volere del direttore Carlo Freccero. La Ventura è in vacanza con i figli, l’ex marito Stefano Bettarini e la nuova compagnia Nicoletta Larini a Sharm el-Sheikh. In Mediaset ha fatto molta panchina, un programma asfittico come “Selfie” (andato meglio del previsto grazie al suo carisma) e la prima edizione del docu-reality “Temptation Island Vip” che ha contribuito a portare al successo.

La De Filippi le ha permesso di rilanciarsi e la Ventura era pronta a fare il bis del reality delle corna (“stiamo già lavorando al cast, la produzione non la freghi mica” disse scherzando poco più di un mese fa a “Mattino Cinque”). Ma la chiamata di mamma Rai è stata più forte: al cuor non si comanda. E nemmeno allo spirito di rivincita. Così Simona Ventura ha accettato il nuovo programma dicendo no a “La Pupa e il Secchione” e, pur firmando contratti a progetto, ha dovuto rinunciare a Temptation Island Vip.

La conferma di quella che fino a poco fa erano indiscrezioni, è arrivata dal Direttore generale dei palinsesti Mediaset, Marco Paolini, che in un’intervista al Messaggero, ha svelato il segreto di Pulcinella sull’addio della presentatrice di Chivasso. Una dichiarazione laconica che ribadisce quanto poco sia amata ai vertici di Cologno Monzese (in parte anche per errori della stessa Super Simo, nda): “E’ stato un peccato. Temptation le era venuto bene, ma è la legge del telemercato”. Come a dire: bravina, ma non sempre, se vuole andare, vada. Simona Ventura torna in Rai e i fan già sognano di rivederla a “Quelli che il calcio”. Ipotesi non così peregrina.