Giampiero Galeazzi in tv sulla sedia a rotelle. Mara Venier si commuove

Giampiero Galeazzi emoziona tutti. Per l’ultima puntata di “Domenica In”, Mara Venier (attualmente nella Repubblica Dominicana) ha fatto una diretta registrata (veloce, godibile e ben riuscita) con gli amici più cari: Katia Ricciarelli che ha chiesto a Pippo Baudo di far pace prima di Capodanno, Orietta Berti con la quale ha intonato “Si può dare di più”, Ivan Zazzaroni, Giovanna Ralli, Andrea Roncato e su tutti Giampiero Galeazzi.

Una presenza che ha commosso il pubblico in studio e a casa. La Venier è corsa ad abbracciare il noto telecronista sportivo, affaticato nel fisico, ma non nella mente, dalla malattia. Lo ha baciato ripetutamente e gli ha detto quanto sia forte l’affetto che prova per lui: “Bistecconeeee Galeazzi! Ti voglio bene, ti ricordi le nostre domeniche?!”, Galeazzi ha ricambiato con tenerezza. Poco dopo, durante le previsioni dell’oroscopo per il 2019, Galeazzi in carrozzella ha raggiunto il centro dello studio e con un velo di amarezza ha detto: “Sono contento di quello che ho fatto nella vita, mi manca di fare bene gli ultimi 50 metri”, ma Mara Venier è corsa ad abbracciarlo e con la sua verve ha cercato di scacciare i cattivi pensieri: “Te mancano più de 50 metri”. E di nuovo un sincero “ti voglio bene, lo sai”.