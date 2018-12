"Quel demente di Walter Nudo.". La pesante offesa di...

Walter Nudo è ospite della rassegna “Capri Hollywood” e dall’isola azzurra replica a Francesco Facchinetti che alla vigilia di Natale in un audio catturato involontariamente da Lady Facchinetti, mentre faceva un’Instagram Story, dice “mi ha chiamato quel demente di Walter Nudo”.

Il vincitore del GFVip 3 ha replicato su Instagram dandogli elegantemente del “figlio di...”: “Mi sono svegliato con un collaboratore che mi ha chiamato e mi ha detto guarda che c’è stato Francesco Facchinetti che sembra abbia detto che sei un demente in un misunderstanding, uno sbaglio che ha fatto la moglie mentre stava registrando. Allora, io Francesco l’ho incontrato tanti anni fa, poco prima che partecipasse al Festival di Sanremo con suo papà. Eravamo in un locale a Milano, abbiamo parlato, ci siamo conosciuti, mi disse la novità 'guarda vado a Sanremo con mio papà'. Io gli dissi 'sono molto contento per te' e gli dissi che sarebbe stata una bella esperienza. Mi è sembrato che ci fosse un bel feeling in quel momento, ci eravamo appena conosciuti. Da quel momento io non l’ho più incontrato. Ora non so io cosa possa aver fatto per meritarmi del ‘demente’ però in ogni caso io ho stima per Francesco, trovo che sia un ragazzo molto intelligente, un ragazzo innovativo. Niente, gli auguro Buon Natale”.