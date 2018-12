Una raffica di gaffe, il disastro di Tiberio Timperi

Scivoloni e gaffe di Tiberio Timperi nell'ultima puntata dell'anno de "La Vita in Diretta". Durante l’intervista a Christian De Sica, in promozione con il nuovo film “Amici come prima” in cui recita con Massimo Boldi, il conduttore romano afferma: “Tu che hai fatto collezione di Nastri d’argento…”, peccato che l’attore ne abbia vinto uno solo nel 2010 per "Il figlio più piccolo". A seguire Timperi lancia una serie di collegamenti ricchi di linguaggio disinvolto e doppi sensi finché non ha un'uscita infelice: “Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una bellezza”. Guillermo Mariotto e Enrica Bonaccorti si accorgono subito dello scivolone e Timperi prova a sdrammatizzare: “Dici che ho fatto una gaffe?!”. A ruota risponde tranchant a Mariotto che gli ha chiesto dove intenda trascorrere il 31 dicembre: “Il conduttore sono io. Posso essere anche sollevato con l’anno nuovo (è un'anticipazione?), ma per ora le faccio io le domande”.

E per concludere si regala un gesto poco cavalleresco nei confronti della co-conduttrice. Francesca Fialdini entra in scena ringrazia le maestranze, tutto lo studio e anche il collega: “Grazie Tiberio per questa prima parte di stagione…”. Ma lui non ricambia. Resta zitto e muto. Finisce con un brindisi da Polo Nord: i due quasi non si smusano. Uno preferisce portare i bicchieri all'Orchestra, l'altra a un'autrice. Niente baci e abbracci. Nemmeno un sorriso a favore di telecamera.